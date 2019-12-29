SBL／克服雙位數落後 台啤收追平隊史最長8連勝

本季氣勢如虹的台啤隊，今天克服半場雙位數的落後，靠著雙洋將巴克利、塞瑟夫合攻49分，加上蔣淯安也挹注13分，以81：76逆轉擊敗台銀隊，收下追平隊史最長的8連勝，也將開季連勝紀錄繼續向上堆高。

首節台啤還取得2分領先，不過卻在第二節中段出現亂流，遭台銀打出一波15：1的攻勢逆轉，半場打完反倒陷入11分的落後。「台銀打了出色的攻防，導致我們上半場出現過多失誤，中場提醒球員要有更多耐心，下半場降低失誤也將攻擊節奏轉移到我們。」台啤主帥周俊三說。

經過教練中場的提醒，台啤第三節展開反撲，靠著巴克利單節獨拿12分，搭配塞瑟夫的10分，台啤成功打出30：14的攻勢反超，最終就以5分差取勝，續寫連勝紀錄。

台啤在上一場擊敗九太科技後，寫下7連勝改寫隊史開季最長連勝紀錄，今天再逆轉台銀也將紀錄向上堆高，同時也追平第八季隊史最長連勝紀錄。

「滿幸運我都能碰到這麼多優秀球員，8連勝對我們是鼓舞，前幾季我們都有碰到低潮，但也從各隊學習到很多打法。」儘管球隊連勝不止，但周俊三認為，台啤要成為A級球隊還有很長的路要走，「要學習的還有很多。」