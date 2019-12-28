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NBA賽事懶人包 (12月28日)今日十大好球 (12月28日)

SBL／裕隆九太洋將對決 基恩36分比下賽森

2019-12-28 22:37聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

裕隆隊今天靠著小洋將基恩猛攻36分、9籃板、8助攻帶領下，化解首節雙位數的落後，最終以92：84逆轉擊敗九太科技隊，本周兩度交手都由裕隆收下勝利。

首節九太在于煥亞、蘇奕晉、賽森帶領下，單節打出31：19的攻勢，不過次節裕隆找回攻擊節奏，基恩單節獨拿13分，搭配射手呂政儒也挹注9分，半場打完反倒取得1分領先。

易籃後兩隊你來我往，決勝節更上演兩隊小洋將的對決，基恩還與賽森在場上互嗆，製造不少火花，最終基恩以36分、9籃板、8助攻的成績比下賽森的29分、13籃板。

賽後基恩解釋，自己一開始只是對賽森說了一些「友善的話」，「但可能他誤會我的意思，所以回嗆我，我們都是兩個好勝心很強的美國人，才會導致這樣的情況。」

被問到到底對賽森說了什麼？基恩笑說不能透露太多細節，「我只説他是個競爭者，我也是，我只是想贏下比賽。」一旁的裕隆執行教練李啟億也十分肯定基恩的表現，「兩個比較起來當然是基恩比較優秀。」

「男模」呂政儒今天也貢獻19分、6籃板、4助攻，尤其是在九太最後追分時刻飆進鎖住勝果的三分球，「一開始大家都滿礙手礙腳，沒什麼信心，後面有調整回來，基恩也把節奏帶得很好，才能守住勝利。」

吞下開季第七敗的九太總教練劉嘉發則說：「對方小老外表現太好，很難對付他，但整體來說，今天表現比昨天好很多，球員也不斷在進步，希望越打越好盡力求勝。」

裕隆隊基恩（右）第四節與九太隊賽森在場上互嗆。圖／中華籃球協會提供
裕隆隊基恩（右）第四節與九太隊賽森在場上互嗆。圖／中華籃球協會提供
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裕隆隊基恩（中）猛攻36分、9籃板、8助攻。圖／中華籃球協會提供
裕隆隊基恩（中）猛攻36分、9籃板、8助攻。圖／中華籃球協會提供
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裕隆隊呂政儒也挹注19分。圖／中華籃球協會提供
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呂政儒李啟億于煥亞

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