HBL／傳統強隊壓力大 黃萬隆：甜蜜的包袱

近5年4闖HBL男甲決賽、打下3座金盃，松山高中建立起「綠色神盾」招牌，但今天108學年男甲複賽最終戰以48：65敗給青年高中，錯失直接晉級8強機會，相隔7年再度落入外卡賽，明天想晉級必須通過單日成功高中和南湖高中的考驗。

松山上度落入外卡已要回溯到101學年，且當時沒通過外卡考驗，連兩年無緣8強；今天本有機會直接奪勝取得分組前3晉級資格，松山卻開賽就落入3：10落後，第四節雖曾將兩位數差距縮小到個位數，但全場22次失誤致命，不但錯過勝利，且落到分組第5，明天外卡賽要先碰B組第6的成功高中，奪勝才能和B組第4爭最後一張8強門票。

「我們控球經驗沒很好，許浩翔和尹麒綸又太急躁，像是回到前兩場，節奏被帶著走。」松山教頭黃萬隆賽後態度很「淡定」，他直言球隊仍有逆轉機會，但出現太多失誤，「這批小孩本來是要去成長，青年也這樣，他們也很想要（勝利），但表現更沉穩。」

帶隊超過20年的黃萬隆說，穿上松山球衣，本來就會有壓力，「這就是傳統強隊的宿命，是甜蜜的包袱。」他希望球員從今天落敗中去學習、成長，正面迎接明天外卡賽考驗，「要學會強勢，面對人生另個挑戰，HBL本來就很殘酷。」

108學年男甲12強複賽今天結束所有分組賽程，A組由泰山高中、南山高中和青年晉級，光復高中分組4、松山分組5、強恕分組6；B組由高苑工商、東山高中和衛冕軍能仁家商出線，南湖高中分組4、治平高中分組5、首闖12強的成功高中落分組6。