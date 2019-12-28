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HBL／女甲級第一長人 淡商187菜鳥首繳雙十

2019-12-28 20:23聯合報 記者曾思儒／高雄即時報導

淡水商工菜鳥中鋒趙云楓有著187公分好身材，是108學年HBL女甲級「第一長人」，今天預賽最終戰她更繳出15分、12籃板的個人首度「雙10」，助隊以86：54輕取滬江高中，帶著5連勝前進8強。

趙云楓在民族國中就長到185公分，國中畢業原本加入「小綠綠」北一女中，但沒有得到機會，今年轉學到淡商，除了從一年級讀起，球場動作也幾乎從零開始。

高中再高了2公分的她坦言，自己有太多部分需要加強，「尤其是接球，今年目標是籃下拿到球就要投進，還有把握住罰球。」她今天8罰7中，得分幾乎有一半來自罰球線。

淡商教頭陳美莉說，趙云楓有天分、有高度，但起步較慢，「當然有成長，但還是軟不啦嘰，像麻糬一樣，要敢用力。」淡商過往培育出不少中鋒，陳美莉對趙云楓的養成不急躁，設定高三才是收割年。

淡商隊史擁有傲視各隊的9座金盃，但104學年奪冠後已連3屆無緣4強，今天在高二前鋒郭虹廷養傷休兵下仍打下5連勝，和普門中學成為女甲唯二不敗球隊，但陳美莉強調球員穩定性仍不足，明年2月8強賽前還有許多細節要調整。

女甲12強預賽分組賽程今天全部結束，A組由淡商、北一女中和永仁高中晉級，B組由普門中學、衛冕軍南山高中和永平高中先出線；南湖高中、金甌女中、東泰高中、苗栗高商、陽明高中和滬江高中明天外卡賽要爭最後2張8強門票。

淡商187公分長人趙云楓（左）籃下單打。記者曾思儒／攝影
淡商187公分長人趙云楓（左）籃下單打。記者曾思儒／攝影
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淡商187公分長人趙云楓（中）。記者曾思儒／攝影
淡商187公分長人趙云楓（中）。記者曾思儒／攝影
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普門中學滬江高中

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