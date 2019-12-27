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SBL／台啤開季至今不敗 周俊三：勝利來自於防守

2019-12-27 23:00聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

開季至今未嘗敗績的台啤隊，今天在雙洋將巴克利、塞瑟夫合攻50分帶領下，上場12人都有得分進帳，率隊以104：82輕取九太科技隊，收下7連勝，賽後台啤主帥周俊三說：「贏球最主要還是來自於防守。」

台啤今天再度交手九太，首節就取得雙位數領先，一路領先，沒遭遇到太多挑戰就以22分差大勝，至今未嘗敗績，也讓九太吞下開季第六敗。

「今天賽前有跟隊員提醒，九太是支攻擊火力非常強大的球隊，要將他們出手降低到70次以下，並製造他們失誤超過10次，很開心今天我們這兩樣都有做到。」周俊三賽後說，「能贏球主要還是來自於防守。」

而連兩周拿下單周最佳球員的巴克利今天在繳出27分、10籃板的成績，球隊戰績持續開紅盤，他也很有機會達成SBL史上首位連三周獲選單周最佳球員的紀錄，他說：「如果能成真那就太酷了，但目前還是專注打好比賽，這場是很棒的團隊勝利。」

巴克利也十分融入台灣的早餐店文化，早上甚至要吃4份巧克力吐司搭配奶茶，也會去夜市吃小吃，豬耳朵、豆腐、珍珠奶茶也都是他的口袋名單。

巴克利解釋，雖然美國有奶油花生醬，但卻沒有將巧克力塗在吐司上的吃法，也讓他愛上這一味，幾乎每天都到早餐店報到，不過他也笑說自己可能需要注意體態。

九太昨天宣布上半季將只會用單洋將應戰，至今開季只拿下1勝，主帥劉嘉發說：「要用單洋將當然就可能會有連敗的情況，但已決定要這樣做就要承擔責任，這段時間當然會有辛苦的地方，但教練必須要承受，這是很好的學習機會，都是成長的過程。」

九太隊洋將賽森。記者季相儒／攝影
九太隊洋將賽森。記者季相儒／攝影
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台啤隊巴克利十分融入台灣文化。記者季相儒／攝影
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巴克利台啤周俊三

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