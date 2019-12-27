HBL／南湖賞能仁連敗 教頭喊：謝謝高苑

衛冕軍能仁家商昨天以69：71敗給地主高苑工商，中斷跨季22連勝，今天又以66：73敗給南湖高中，晉級拉緊報。

「要謝謝高苑！」南湖教頭王顥宇說，能仁昨天和高苑奮戰全場，對主力球員體力有影響，今天球隊針對能仁兩大戰將游艾喆和王凱裕也有針對防守，儘管被高一中鋒史魯齊攻下21分，能仁後衛潘偉傑三分球4投4中又拉近比數，仍「撿」到這一勝。

游艾喆昨天只差1籃板就完成「大三元」，今天打滿全場也有8分、7籃板、8助攻全能表現，但同樣打滿的王凱裕全場10投僅1中拿3分，賽後落寞撐膝，再和隊友默默離場。

南湖雙核心江均和隊長汪哲宇仍是球隊進攻重點，江均19分、12籃板，汪哲宇也有14分、12籃板，成功鞏固籃板讓王顥宇點頭肯定。

賽後腳步有些蹣跚江均其實下高雄不久就染上腸胃炎，今天腹部又被能仁球員擊中，賽後腸胃絞痛要再度到醫院檢查，但球隊從兩位數領先到最後2分鐘被追到6分差時，他仍挺身而出，連投帶罰拿下關鍵3分，助隊2連敗後迎接2連勝。

「聯賽前大小比賽和能仁打過5、6次吧，我們還沒贏過。」江均提到，先前雖都吞敗，但對能仁打法已經熟悉，今天臨場大家都發揮不錯，「現在信心都起來了，明天沒包袱，就拚！」