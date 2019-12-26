SBL／改寫半場最低得分紀錄 麥班達：輸球更糗

璞園隊受制於台啤隊優異的防守，上半場僅拿下13分。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook 開季氣勢如虹的台啤隊，今天面對陣中只有單洋將的璞園隊，終場以82：72輕鬆獲勝，開季6連勝外還讓璞園寫下難看紀錄，璞園上半場僅得到13分，改寫SBL史上半場最低得分紀錄。

原本SBL半場最低得分紀錄16分由台啤（第九季上半場）、台銀（第十一季下半場）及富邦（第十三季上半場）三隊共同保持，不過璞園上半場只有愛德、施顏宗與李啟瑋有得分進帳，半場總計只拿13分也打破聯盟紀錄。

開季至今未嘗敗績的台啤，此役靠著蟬聯前兩周單周最佳球員的巴克利獨拿25分帶領下，收下6連勝，繼續站穩龍頭寶座，賽後台啤主帥周俊三說：「這場比賽對我們幫助非常大，也讓比較少上場的球員磨練，增加他們很多信心。」

半場只讓對手拿到13分，周俊三表示，上半場在防守上針對璞園的跑動習慣做了布陣，特別是在外線防堵上，在優異的防守下讓璞園外線16投盡墨，「你可以說是防守好也可說對方手感不好，攻守就是相對的。」

改寫聯盟半場最低得分紀錄的璞園主帥麥班達賽後無奈的說：「好像大家今天還在過耶誕節，第一節直接送台啤大禮物，送了之後我們追不回來。我也不知道為什麼投不進，上半場三分16投0中，且都是大空擋。」

麥班達認為，輸球比改寫聯盟難看紀錄更糗，「因為十年後可能沒人記得這個紀錄，但是輸球教練、球員都會記得。」