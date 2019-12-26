親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

台鐵列車疑撞擊行人 板橋以南暫時無法通行

台美關係再下一城 160眾議員催生美台貿易談判

運動筆記2019通霄濱海追風馬拉松【更新】2020 新竹城市馬 賽事/住宿分享
健行筆記【新聞】全台縣市步道大票選，結果出爐！台灣六種原生〖槭〗：你賞的楓紅是什麼槭？
NBA賽事懶人包 (12月26日)今日十大好球 (12月26日)

SBL／改寫半場最低得分紀錄 麥班達：輸球更糗

2019-12-26 22:29聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

璞園隊受制於台啤隊優異的防守，上半場僅拿下13分。圖／中華籃球協會提供
璞園隊受制於台啤隊優異的防守，上半場僅拿下13分。圖／中華籃球協會提供
分享
開季氣勢如虹的台啤隊，今天面對陣中只有單洋將的璞園隊，終場以82：72輕鬆獲勝，開季6連勝外還讓璞園寫下難看紀錄，璞園上半場僅得到13分，改寫SBL史上半場最低得分紀錄。

原本SBL半場最低得分紀錄16分由台啤（第九季上半場）、台銀（第十一季下半場）及富邦（第十三季上半場）三隊共同保持，不過璞園上半場只有愛德、施顏宗與李啟瑋有得分進帳，半場總計只拿13分也打破聯盟紀錄。

開季至今未嘗敗績的台啤，此役靠著蟬聯前兩周單周最佳球員的巴克利獨拿25分帶領下，收下6連勝，繼續站穩龍頭寶座，賽後台啤主帥周俊三說：「這場比賽對我們幫助非常大，也讓比較少上場的球員磨練，增加他們很多信心。」

半場只讓對手拿到13分，周俊三表示，上半場在防守上針對璞園的跑動習慣做了布陣，特別是在外線防堵上，在優異的防守下讓璞園外線16投盡墨，「你可以說是防守好也可說對方手感不好，攻守就是相對的。」

改寫聯盟半場最低得分紀錄的璞園主帥麥班達賽後無奈的說：「好像大家今天還在過耶誕節，第一節直接送台啤大禮物，送了之後我們追不回來。我也不知道為什麼投不進，上半場三分16投0中，且都是大空擋。」

麥班達認為，輸球比改寫聯盟難看紀錄更糗，「因為十年後可能沒人記得這個紀錄，但是輸球教練、球員都會記得。」

璞園台啤周俊三

延伸閱讀

SBL／送耶誕禮物給球迷 球星直呼好玩

SBL／簡浩「傷害」前東家 璞園教頭：習慣了

SBL／麥班達耶誕領帶失靈 簡浩率裕隆棒打老...

SBL／璞園林耀宗投進致勝球 教頭比他更開心

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

SBL／不敵裕隆吞第五敗 九太確定上半季只用單洋將

2019-12-26 20:50

SBL／九太赴花監辦公益賽 李愷諺秀爆扣、勤明慶獻唱

2019-12-25 12:04

SBL／助台啤開季五連勝 巴克利蟬聯單周最佳

2019-12-24 12:09

熱門文章

NBA／格林聯手柯瑞妹夫 勇士勝火箭奪3連勝

2019-12-26 10:20

NBA／貝佛利關鍵封阻 快艇賞湖人4連敗耶誕禮

2019-12-26 12:04

NBA／「不給買犯」 勇士守住哈登爆冷勝火箭

2019-12-26 11:57

NBA／最後一擊遭改判 詹皇驚訝：不是落敗主因

2019-12-26 15:10

中職／陳鴻文人生逆轉勝 應感謝曾經不看好的人

2019-12-26 07:00

NBA／安比德獵鹿 76人21顆三分球創耶誕紀錄

2019-12-26 08:36

NBA／為支持球員投票 全明星賽票選開跑

2019-12-26 11:08

MLB／出清還想換回新秀 紅襪賣不動普萊斯

2019-12-26 10:47

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top