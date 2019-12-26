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SBL／不敵裕隆吞第五敗 九太確定上半季只用單洋將

2019-12-26 20:50聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

裕隆隊洋將基恩（左）與九太隊洋將賽森。圖／中華籃球協會提供
裕隆隊洋將基恩（左）與九太隊洋將賽森。圖／中華籃球協會提供
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上周最終戰打下本季首勝的九太科技隊，今天儘管賽森猛攻全場最高的31分，仍擋不住裕隆隊團隊多點開花攻勢，以101：106吞下本季第5敗，賽後九太總教練劉嘉發表示，上半季將確定以單洋將作戰，「希望能趁這段時間磨練本土球員，幫助較少上場的球員進步。」

九太今天碰上本周面臨四連戰考驗的裕隆隊，卻擋不住雙洋將基恩、塞勒，加上盧冠良也有19分的貢獻，雖然一路遭到九太緊咬，仍順利擊敗陣中只有單洋將的九太，本季首嘗連勝滋味。

「今天進攻滿流暢的，但是在領先較多時，換上替補球員時防守強度就會降低，還必須要檢討防守的問題。」裕隆執行教練李啟億賽後說。

裕隆上周找來基恩，頂替原本的洋將維克，3場比賽裕隆拿下2勝，李啟億說：「很明顯的速度變快，對我們的鋒線、中鋒來說也不太需要策應，大家的工作變得單純，投籃的把握性也就較高。」

今天繳出本土最佳的盧冠良也認為，基恩的加入對球隊加分不少，「他很會穿針引線，只要我們能把握住空檔就能夠得分。」

而九太在上周撤換只打了兩場的布魯克斯，陣中只剩下賽森一名洋將，在開季吞下四連敗後，好不容易在上周日辛苦擊敗台銀隊，本季首勝到手，今天碰上漸入佳境的裕隆又吞下敗仗，不過劉嘉發賽後表示，已與董事長討論過，上半季將確定用單洋將應戰，也希望藉由這段時間磨練本土球員。

裕隆隊盧冠良（右）繳出本土最佳的19分。圖／中華籃球協會提供
裕隆隊盧冠良（右）繳出本土最佳的19分。圖／中華籃球協會提供
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李啟億

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