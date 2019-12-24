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HBL／泰山菜鳥頂住壓力 雙山對決再壓綠色神盾

2019-12-24 20:18聯合報 記者曾思儒／高雄即時報導

預賽上演過的松山高中泰山高中「雙山」對決，今天108學年HBL男甲複賽首日再度登場，泰山高中兩位數領先優勢在讀秒階段雖縮小到3分差，靠著菜鳥後衛鄭懷謙最後4罰中3穩住勝果，以86：80摘下複賽首勝。

「雙山」近年最膾炙人口一場碰頭就是103學年冠軍戰，當時就讀泰山的哥哥高國強率隊以20連勝之姿挺進最終戰，最終卻是弟弟高國豪的松山高中逆轉封王，這段往事雖已過去5年，對泰山教頭廖文彬來說卻是記憶猶新。

「複賽賽程一出來，我們就針對松山戰術一直演練了。」廖文彬還說，除場上做足準備，自家球員對上松山也會比較亢奮，「我也有和他們講，我們不怕輸，但他們輸不起我們。」

松山103學年登頂後，接續4年也都打進冠軍戰、留下3冠，上學年雖無緣延續4強紀錄，但今年加入身高212公分的雙胞胎兄弟于泓翔和于泓凱，關注度仍高，但預賽以64：75敗給泰山，今天上半場又陷入32：46落後，下半場雖靠許浩翔和林韋愷外線開火追分，逆轉仍差一步。

讀秒階段挺住罰球壓力的泰山菜鳥鄭懷謙，最初並不在聯賽12人名單，因學長陳龍凱髕骨骨裂才拿到自己的HBL球衣；他預賽因染上流感只能隔離當觀眾，今天生涯HBL第一戰就在關鍵時刻有表現機會，全場拿8分的他笑說：「滿開心可以拿到第一勝，有學長幫忙，我也就放開打！」

泰山今天先發球員得分都達兩位數，以中鋒蔡宸綱14分最佳，但他第四節也領到畢業證書，邊喊勝利「很爽」外也大不忘喊累；松山以尹麒綸21分、10籃板最佳，許浩翔19分。

松山教頭黃萬隆說，球員要學習打得更強勢，「我們有7、8個是第一年打HBL，邊打邊調整，沒有關係，都是學習。」他強調，今年陣容太「菜」，每個階段和每場球都是經驗累積，「去進步、學習、調整，能走多遠就走多遠。」

泰山中鋒中鋒蔡宸綱（左一）大轉身晃過松山防守者。記者曾思儒／攝影
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泰山劉丞勳（右）貢獻12分、11籃板。記者曾思儒／攝影
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HBL松山高中泰山高中

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