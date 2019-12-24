親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

當背後槍聲響起：「作秀才能升官」的警界歪風幾時休？

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

運動筆記2019 台北馬 ＿ 打掉重練走台灣的路、取非洲的水(舊鞋救命-為愛而走)
健行筆記我跟玉山最近的距離 : 郡大山白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】
NBA焦點球員- Jamal Murray (12月24日)精彩演出- Nikola Jokic 大三元 (12月24日)

SBL／助台啤開季五連勝 巴克利蟬聯單周最佳

2019-12-24 12:09聯合報 記者劉肇育／即時報導

台啤洋將巴克利蟬聯單周最佳球員。圖／中華籃協提供
台啤洋將巴克利蟬聯單周最佳球員。圖／中華籃協提供
分享

在球季前兩周拉出開季五連勝的台啤，今年不僅本土球員表現亮眼，雙洋將更成為另外四支球隊的無解難題，尤其是今年在首屆洋將選秀會上中選的巴克利（Kentrell Barkley），繼首周拿下最佳球員後，上周再靠著平均24.3分10籃板4.7助攻的亮眼數據，蟬聯前兩周的最佳球員，成為今年開季最大驚喜。

雖然今年休賽季期間的補強並不如裕隆來得聲勢浩大，但台啤開季後靠著老班底與新成員的成功磨合，拉出一波開季五連勝，其中最大的驚喜就屬於在洋將選秀會中中選的巴克利。

年僅23歲巴克利的雖然無豐富的海外籃球資歷，但上賽季前往澳洲職業聯賽討生活，拿下年度最佳五人榮耀；今年季前更來台投入SBL首屆洋將選秀會，並與九太科技賽森（Franklin Session）成為唯二獲選的球員，且開季後表現更不會輸給屢屢繳出大三元表現的賽森。

在上周三場賽事中，巴克利靠著扎實的進攻手段繳出平均24.3分數據，且每場比賽還能抓下10籃板並送出4.7次助攻，與球隊的化學效應愈來愈好，其爛帳功力更是讓各隊防不勝防，加上上賽季就有亮眼表現的塞瑟夫（Ihor Zaytsev）也維持高水準表現，台啤的雙洋將組合也成為其他球隊的無解難題。

對於再度獲選為最佳球員，巴克利說：「首先還是要感謝台啤，很高興能為這支球隊效力，我在球場上就是專注做好每一件小事情，守好每一顆球，搶下每一個籃板」。

他也提到，自己並不是天份很好的球員，在球場上也沒有特別突出，但他每一顆球都拼盡全力，努力去完成球隊給的任務，很高興能拿到這個獎項，台啤也會愈來愈好。

台啤巴克利選秀

延伸閱讀

SBL／台啤灌醉台銀收5連勝 周俊三點名周伯...

SBL／遭台啤轟破百 李啟億：雙洋將攻守威脅...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

UBA／後衛群挺身 健行續保無敵

2019-12-23 01:23

SBL／簡浩「傷害」前東家 璞園教頭：習慣了

2019-12-23 01:23

SBL／賽森攻41分率九太開胡 劉嘉發很感動

2019-12-22 22:42

UBA／田浩、林彥廷連線空中接力 政大灌進8強

2019-12-22 22:10

SBL／麥班達耶誕領帶失靈 簡浩率裕隆棒打老東家

2019-12-22 19:57

UBA／健行高錦瑋單節21分 自己都覺得誇張

2019-12-22 19:44

ABL／浪費雙位數領先 夢想家1分差惜敗火焰

2019-12-22 17:58

UBA／章賀剩3秒準絕殺 台科大退國體捍衛主場

2019-12-22 17:24

UBA／雙塔最後一年拚登頂 台師大保不敗金身

2019-12-21 23:58

ABL／台灣第2度內戰 夢想家扳回一城

2019-12-21 23:54

SBL／璞園林耀宗投進致勝球 教頭比他更開心

2019-12-21 23:44

SBL／台啤灌醉台銀收5連勝 周俊三點名周伯勳

2019-12-21 22:11

SBL／吳怡斌絕殺失手 九太不敵璞園苦吞4連敗

2019-12-21 20:08

ABL／塔克下半場轟25分 夢想家退富邦勇士

2019-12-21 17:09

UBA／歷經瓊斯盃洗禮 蘇士軒對戰昔日教頭仍想證明

2019-12-21 16:18

UBA／在台最後一段籃球路 台師大容毅燊盼傳承接班

2019-12-21 15:48

轉戰中國如魚得水 林書豪CBA之路追求完美

2019-11-26 07:00
看更多

熱門文章

中職／中華隊若未闖進奧運 明星賽首度取消

2019-12-23 18:41

慘輸金塊一葉知秋 湖人四大危機浮現

2019-12-24 07:00

NBA／小詹姆斯超越老爸？魔術強森：絕對有可能

2019-12-23 16:29

6搶1／爭議搞定了！ 中職首次組訓賽全包

2019-12-23 14:56

中職／日職想挖陳鴻文 悍將領隊：不能賤賣

2019-12-23 17:19

NBA／憶詹姆斯暗指不夠融入 勒夫坦言不好受

2019-12-23 14:37

NBA／中斷166天無交易 爵士、騎士互換後衛

2019-12-24 09:01

NBA／快艇少2大將致輸球？主帥：仍該贏的

2019-12-23 15:30

NBA／洛城耶誕大戰恐走味 湖人雙星出賽存疑

2019-12-24 09:55

NBA／湯瑪斯被禁賽2場 76人撤銷球迷季票

2019-12-23 12:41

MLB／才剛領獎等合約 希爾和妻子NFL場外失控被捕

2019-12-24 10:35

6搶1／中華隊再披CT球衣 中職台灣犬殘念

2019-12-23 15:42

中職／兄弟新球季主場首戰 315洲際對決獅隊

2019-12-23 17:37

中職／陳金鋒續留悍將隊機會大 可能調整職務

2019-12-23 19:01

NBA／再戰灌籃大賽？ 拉文：入選明星賽再考慮

2019-12-23 15:56

NBA／重返公鹿 波格登：球迷對我非常好

2019-12-23 18:15

NBA／不滿三節就大三元 西蒙斯紀錄夜退活塞

2019-12-24 11:50

6搶1／洪一中領軍有變數 蔡承儒：他目前沒意願

2019-12-23 17:54

中職／單季70敗後再出發 獅隊公布完整教練團

2019-12-23 19:44

6搶1／吳志揚證實球衣只能CT 不能有台灣犬圖樣

2019-12-23 16:44

NBA／22歲前至少35分10籃板 泰托姆隊史第2人

2019-12-23 16:30

MLB／強森加盟教士 日職投回大聯盟又一例

2019-12-24 08:02

NBA／美加政府保障安全 康特願去多倫多出賽

2019-12-24 08:37

日職／與棒球先生、鐵人同背號 激勵大王更前進

2019-12-24 07:00

NBA／艾德里奇賽季新高40分 馬刺大勝灰熊

2019-12-24 12:06

中職／新球季3月14日開打 因應6搶1停賽兩周

2019-12-23 16:20

MLB／僅藍鳥開4年約 吳昇桓挺柳賢振前進美東

2019-12-24 10:10

MLB／角逐大咖先發吞6連敗 天使成市場大輸家

2019-12-24 11:18

中職／若無緣東奧 明星賽將停辦

2019-12-23 23:54

MLB／不看好假先發 洋基格林：季後賽需要王牌

2019-12-24 11:54

NBA／雷納德舅舅的願望清單 聯盟要查是否違規

2019-12-24 11:04

MLB／柳賢振改當藍鳥 成大聯盟韓將最高薪

2019-12-24 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top