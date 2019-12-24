SBL／助台啤開季五連勝 巴克利蟬聯單周最佳

台啤洋將巴克利蟬聯單周最佳球員。圖／中華籃協提供 分享 facebook

在球季前兩周拉出開季五連勝的台啤，今年不僅本土球員表現亮眼，雙洋將更成為另外四支球隊的無解難題，尤其是今年在首屆洋將選秀會上中選的巴克利（Kentrell Barkley），繼首周拿下最佳球員後，上周再靠著平均24.3分10籃板4.7助攻的亮眼數據，蟬聯前兩周的最佳球員，成為今年開季最大驚喜。

雖然今年休賽季期間的補強並不如裕隆來得聲勢浩大，但台啤開季後靠著老班底與新成員的成功磨合，拉出一波開季五連勝，其中最大的驚喜就屬於在洋將選秀會中中選的巴克利。

年僅23歲巴克利的雖然無豐富的海外籃球資歷，但上賽季前往澳洲職業聯賽討生活，拿下年度最佳五人榮耀；今年季前更來台投入SBL首屆洋將選秀會，並與九太科技賽森（Franklin Session）成為唯二獲選的球員，且開季後表現更不會輸給屢屢繳出大三元表現的賽森。

在上周三場賽事中，巴克利靠著扎實的進攻手段繳出平均24.3分數據，且每場比賽還能抓下10籃板並送出4.7次助攻，與球隊的化學效應愈來愈好，其爛帳功力更是讓各隊防不勝防，加上上賽季就有亮眼表現的塞瑟夫（Ihor Zaytsev）也維持高水準表現，台啤的雙洋將組合也成為其他球隊的無解難題。

對於再度獲選為最佳球員，巴克利說：「首先還是要感謝台啤，很高興能為這支球隊效力，我在球場上就是專注做好每一件小事情，守好每一顆球，搶下每一個籃板」。

他也提到，自己並不是天份很好的球員，在球場上也沒有特別突出，但他每一顆球都拼盡全力，努力去完成球隊給的任務，很高興能拿到這個獎項，台啤也會愈來愈好。