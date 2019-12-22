親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

台北東區「Sharetea歇腳亭」趕上倒店潮？ 業者回應了

運動筆記【台北馬拉松】廢物人妻這個冬天很努力，半馬最佳成績－1:53:36【賽事】中部最美路段只有這天能跑！ 西濱馬拉松為通車暖身
健行筆記白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】【南投信義鄉】刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山
NBA今日十大好球 (12月22日)賽事懶人包 (12月22日)

UBA／田浩、林彥廷連線空中接力 政大灌進8強

2019-12-22 22:10聯合報 記者曾思儒／即時報導

帶著HBL金盃和MVP進入大學，「飛人」林彥廷菜鳥球季就成政治大學雄鷹男籃先發班底，今天108學年UBA預賽第三階段最終戰更和田浩連線，合作演出第一時間爆扣，美技除讓台科大現場球迷、板凳席情緒沸騰，也助政大以74：61擊敗世新大學，9勝到手提前晉級8強。

身高183公分的林彥廷，高中就讀能仁家商就展現驚人爆發力，進入政大後教練陳子威特別為他設計這個開後門戰術，但過去別說比賽實行，連校內訓練也沒成功過，上階段在高雄曾有「連線」但不是灌籃收尾，今天第四節8分22秒左右的配合成功連陳子威都驚訝。

「我也沒想到他會灌，練習和比賽都沒用過，也是田浩傳得好，他有慢慢抓到彥廷的節奏。」陳子威也提到，林彥廷有能力，但有時會太心急，教練團不會限制他太多，主要是告訴他如何在更好時間點找尋機會，幫助「政大飛人」進步。

林彥廷今天命中率不佳，15投僅中3攻下6分，但抓下10籃板和3抄截，他強調個人數據非重點，「這階段外線沒開，但球隊贏球，就是好事。」他也感謝學長田浩球傳得到位，才成就今天的連線，只是開心晉級完馬上要迎接學校的期末轟炸，讓他眉頭忍不住深鎖。

攻下14分的田浩還傳出7助攻，他大笑說「空中作業」是林彥廷功勞，「我一開始還覺得有點傳不好，要謝謝他啊，灌進才有助攻！」政大射手李允傑今天也貢獻4記外線在內的16分，洋將丁恩迪21分、16籃板，聯手壓下有3名洋將加上譚傑龍坐鎮的世新。

政大上學年就打進8強，但預賽第三階段卻是吞下4連敗，最後階段才搭上晉級列車，今年則是第三階段打下4連勝，和健行科大、台灣師大、義守大學和輔仁大學一起提前晉級，田浩直言今年目標不只8強，打進4強才能登上的台北小巨蛋才是球隊設定。

世新第三階段4戰只打下1勝，5勝6敗戰績成為「亂集團」成員，教頭吳昆典坦言這階段球隊磨合速度不好，明年1月16日登場的預賽最終階段前要趕快調整，尋求8強資格。

林彥廷（左）命中率不佳，但第四節演出空中接力爆扣嗨翻全場。圖／大專體育總會提供
林彥廷（左）命中率不佳，但第四節演出空中接力爆扣嗨翻全場。圖／大專體育總會提供
分享
田浩（中）除14分另傳出7助攻。圖／大專體育總會提供
田浩（中）除14分另傳出7助攻。圖／大專體育總會提供
分享

田浩陳子威政大

延伸閱讀

大選倒數 民團籲總統候選人回歸政見交鋒

UBA／扛洋將打出代表作 政大新兵：腰快散掉

UBA／鍾凱聖單節飆19分 明道嚇出政大冷汗

青年政策蔡英文打頭陣 論壇搭事實查核一講錯就...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

UBA／章賀剩3秒準絕殺 台科大退國體捍衛主場

2019-12-22 17:24

ABL／浪費雙位數領先 夢想家1分差惜敗火焰

2019-12-22 17:58

SBL／賽森猛攻41分 九太退台銀本季首勝開張

2019-12-22 22:42

SBL／麥班達耶誕領帶失靈 簡浩率裕隆棒打老東家

2019-12-22 19:57

UBA／高錦瑋單節飆21分 健行逆轉收11連勝

2019-12-22 19:44

UBA／雙塔最後一年拚登頂 台師大保不敗金身

2019-12-21 23:58

ABL／台灣第2度內戰 夢想家扳回一城

2019-12-21 23:54

SBL／璞園林耀宗投進致勝球 教頭比他更開心

2019-12-21 23:44

SBL／台啤灌醉台銀收5連勝 周俊三點名周伯勳

2019-12-21 22:11

SBL／吳怡斌絕殺失手 九太不敵璞園苦吞4連敗

2019-12-21 20:08

ABL／塔克下半場轟25分 夢想家退富邦勇士

2019-12-21 17:09

UBA／歷經瓊斯盃洗禮 蘇士軒對戰昔日教頭仍想證明

2019-12-21 16:18

UBA／在台最後一段籃球路 台師大容毅燊盼傳承接班

2019-12-21 15:48

CBA／林書豪最差一役 球迷首度喊換人

2019-12-21 11:09

UBA／譚傑龍返台 自嘲不當雷隊友

2019-12-21 00:16

SBL／張博勝喊話 台銀關門勝璞園

2019-12-21 00:15

SBL／遭台啤轟破百 李啟億：雙洋將攻守威脅大

2019-12-20 22:47

SBL／慘敗後又險遭逆轉 張博勝關鍵罰球助台銀守成

2019-12-20 21:03

UBA／兩周沒碰球狀態僅剩三成 譚傑龍盼不當「雷」隊友

2019-12-20 16:33

UBA／剛進狀態又傷兵 國體大教頭無奈

2019-12-20 00:08

SBL／賽森大三元無用 九太苦吞三連敗

2019-12-20 00:05

轉戰中國如魚得水 林書豪CBA之路追求完美

2019-11-26 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯胸肌拉傷 下役對金塊恐缺陣

2019-12-22 09:12

NBA／球迷為了吃冰比中指 湯瑪斯遭驅逐出場

2019-12-22 13:49

NBA／布萊恩攜女兒到場觀賽 魅力征服球員

2019-12-22 12:50

NBA／單季營收破紀錄 喬丹牌再傳捷報簽唐西奇

2019-12-22 12:20

NBA／球評、韋德讚哈登飆分能力 能挑戰單場90分

2019-12-22 14:05

NBA／快艇痛宰馬刺25分 雷納德奪作客聖城首勝

2019-12-22 13:22

NBA／哈登、衛少合砍77分 火箭射日近12戰9勝

2019-12-22 15:35

NBA／可用之兵多到沒機會 波爾辛吉斯不好受

2019-12-22 10:00

NBA／讚詹皇體能異於常人 考佛：70歲還可以灌籃

2019-12-22 17:25

NBA／稱喬治仍是好兄弟 衛少回擊記者提問KD

2019-12-22 15:50

UBA／高錦瑋單節飆21分 健行逆轉收11連勝

2019-12-22 19:44

NBA／沃爾熱身秀飛身反扣 主帥不排除本季復出

2019-12-22 14:20

MLB／大都會調整合約 古巴飛彈來季恐剩2成薪

2019-12-22 08:02

NBA／包機快閃迪士尼 洛培茲兄弟星戰搶頭香

2019-12-22 10:54

NBA／布萊恩當觀眾 楊恩47分難救老鷹崩盤

2019-12-22 10:42

MLB／藍鳥搶柳賢振 均薪有望超越邦賈納

2019-12-22 07:55

富邦U18／郭泓志開轟打出場 劉致榮摃龜嘆丟臉

2019-12-22 16:08

NBA／字母哥大三元退尼克 讚哥哥爆扣太瘋狂

2019-12-22 12:51

NBA／左膝挫傷提前傷退 安東尼賽後報平安

2019-12-21 18:04

MLB／客戶頻獲大約 波拉斯快達成10億美元業績

2019-12-22 11:19

MLB／三年5550萬美元 前塞揚凱柯加盟白襪

2019-12-22 09:42

NBA／提前過耶誕 柯瑞與老婆變裝參加社區活動

2019-12-22 16:35

UBA／章賀剩3秒準絕殺 台科大退國體捍衛主場

2019-12-22 17:24

富邦U18／劉致榮將赴美 陳偉殷建議重訓調時差

2019-12-22 14:20

MiLB／鄧愷威巨人新秀排19 看好當後段輪值

2019-12-22 11:00

富邦U18／當最菜教練 劉致榮：原以為我要打

2019-12-22 13:52

NBA／76人吞3連敗 安比德：打得畏頭畏尾

2019-12-21 23:41

UBA／雙塔最後一年拚登頂 台師大保不敗金身

2019-12-21 23:58

阿布達比網賽／納達爾奪冠 西西帕斯打到摔拍

2019-12-22 13:29

MLB／名人堂票選倒數一個月 基特暫保全票

2019-12-22 09:05

NBA／安比德「雙十」 76人隊拿巫師隊止3連敗

2019-12-22 11:19

中職／龍隊3年後落腳風城 取得10年球場經營權

2019-12-22 00:03

MLB／裁判工會願配合 電子好球帶有望上路

2019-12-22 10:17

爆米花／吳昇峰擋不住興富發 合庫苦吞3連敗

2019-12-22 17:19

棒球／穀保OB賽21國手齊聚 熱度直逼傳統名校

2019-12-22 00:08

MLB／洋投隊友看好筒香發展 稱非典型日籍打者

2019-12-22 16:39

MLB／大聯盟毛利創紀錄 已連17年成長

2019-12-22 11:38

MLB／老虎補兩野手 陳偉殷前隊友史構普入列

2019-12-22 11:57

富邦U18／看怪力男李灝宇 高國輝：比我大學好

2019-12-22 16:41

爆米花／楊明杰3安救不了台壽保 航空城中止3連敗

2019-12-22 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top