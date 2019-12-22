UBA／田浩、林彥廷連線空中接力 政大灌進8強

帶著HBL金盃和MVP進入大學，「飛人」林彥廷菜鳥球季就成政治大學雄鷹男籃先發班底，今天108學年UBA預賽第三階段最終戰更和田浩連線，合作演出第一時間爆扣，美技除讓台科大現場球迷、板凳席情緒沸騰，也助政大以74：61擊敗世新大學，9勝到手提前晉級8強。

身高183公分的林彥廷，高中就讀能仁家商就展現驚人爆發力，進入政大後教練陳子威特別為他設計這個開後門戰術，但過去別說比賽實行，連校內訓練也沒成功過，上階段在高雄曾有「連線」但不是灌籃收尾，今天第四節8分22秒左右的配合成功連陳子威都驚訝。

「我也沒想到他會灌，練習和比賽都沒用過，也是田浩傳得好，他有慢慢抓到彥廷的節奏。」陳子威也提到，林彥廷有能力，但有時會太心急，教練團不會限制他太多，主要是告訴他如何在更好時間點找尋機會，幫助「政大飛人」進步。

林彥廷今天命中率不佳，15投僅中3攻下6分，但抓下10籃板和3抄截，他強調個人數據非重點，「這階段外線沒開，但球隊贏球，就是好事。」他也感謝學長田浩球傳得到位，才成就今天的連線，只是開心晉級完馬上要迎接學校的期末轟炸，讓他眉頭忍不住深鎖。

攻下14分的田浩還傳出7助攻，他大笑說「空中作業」是林彥廷功勞，「我一開始還覺得有點傳不好，要謝謝他啊，灌進才有助攻！」政大射手李允傑今天也貢獻4記外線在內的16分，洋將丁恩迪21分、16籃板，聯手壓下有3名洋將加上譚傑龍坐鎮的世新。

政大上學年就打進8強，但預賽第三階段卻是吞下4連敗，最後階段才搭上晉級列車，今年則是第三階段打下4連勝，和健行科大、台灣師大、義守大學和輔仁大學一起提前晉級，田浩直言今年目標不只8強，打進4強才能登上的台北小巨蛋才是球隊設定。