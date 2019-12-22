SBL／麥班達耶誕領帶失靈 簡浩率裕隆棒打老東家

本季轉披裕隆隊球衣的射手簡浩，今天首度碰上老東家璞園隊轟進4顆三分球，繳出本土球員最佳的18分，搭配洋將基恩26分演出，以107：87輕取璞園。

本周裕隆撤換表現不佳的洋將維克（Lagerald Vick），找來才剛被ABL寶島夢想家隊釋出的基恩，球隊也在他的加入下表現漸入佳境，今天面對單洋將的璞園，首節雖僅領先1分，不過第二節就靠著簡浩單節外線三投三中的火燙手感，助隊拉開分差。

易籃後輪到基恩發威，在他單節攻下13分帶領下，裕隆三節打完取得雙位數領先，決勝節更不給對手任何機會，最終以20分差大勝。

簡浩今夏選擇離開待過8個球季的璞園，轉披裕隆球衣，今天也是他加盟新球隊後首度對決老東家，而他也不留情面，全場7投中6，其中包含4顆三分球，拿下全隊次佳的18分。

賽後簡浩透露，自己賽前有些興奮，但還是告訴自己要冷靜面對，「算是很了解他們，真正對上時也沒想太多，賽前熱身時（跟老隊友）就聊得很開心，在場上也噴了很多垃圾話。」但他強調，不管面對到誰自己唯一目標就是希望球隊贏球，「贏球最開心。」