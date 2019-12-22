親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

國防安全研究院判斷 共軍2030年將有四艘航艦

俄北極區米格戰機 已配備新型極音速飛彈

運動筆記【台北馬拉松】廢物人妻這個冬天很努力，半馬最佳成績－1:53:36【賽事】中部最美路段只有這天能跑！ 西濱馬拉松為通車暖身
健行筆記白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】【南投信義鄉】刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山
NBA今日十大好球 (12月22日)賽事懶人包 (12月22日)

SBL／麥班達耶誕領帶失靈 簡浩率裕隆棒打老東家

2019-12-22 19:57聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

本季轉披裕隆隊球衣的射手簡浩，今天首度碰上老東家璞園隊轟進4顆三分球，繳出本土球員最佳的18分，搭配洋將基恩26分演出，以107：87輕取璞園。

本周裕隆撤換表現不佳的洋將維克（Lagerald Vick），找來才剛被ABL寶島夢想家隊釋出的基恩，球隊也在他的加入下表現漸入佳境，今天面對單洋將的璞園，首節雖僅領先1分，不過第二節就靠著簡浩單節外線三投三中的火燙手感，助隊拉開分差。

易籃後輪到基恩發威，在他單節攻下13分帶領下，裕隆三節打完取得雙位數領先，決勝節更不給對手任何機會，最終以20分差大勝。

簡浩今夏選擇離開待過8個球季的璞園，轉披裕隆球衣，今天也是他加盟新球隊後首度對決老東家，而他也不留情面，全場7投中6，其中包含4顆三分球，拿下全隊次佳的18分。

賽後簡浩透露，自己賽前有些興奮，但還是告訴自己要冷靜面對，「算是很了解他們，真正對上時也沒想太多，賽前熱身時（跟老隊友）就聊得很開心，在場上也噴了很多垃圾話。」但他強調，不管面對到誰自己唯一目標就是希望球隊贏球，「贏球最開心。」

而下周即將迎來耶誕佳節，每年在耶誕節或是前夕璞園主帥麥班達就會繫上家人送的耶誕領帶，不過今天球隊慘敗，也讓他的領帶連勝紀錄告終，中斷耶誕領帶的4連勝，賽後他自嘲說：「可能是奶奶的運氣沒了吧！」

璞園主帥麥班達耶誕領帶連勝紀錄告終。圖／中華籃球協會提供
璞園主帥麥班達耶誕領帶連勝紀錄告終。圖／中華籃球協會提供
分享
本季轉披裕隆球衣的簡浩（中）本季面對前東家璞園繳出全隊次高的18分。圖／中華籃球...
本季轉披裕隆球衣的簡浩（中）本季面對前東家璞園繳出全隊次高的18分。圖／中華籃球協會提供
分享

璞園簡浩麥班達

延伸閱讀

SBL／璞園林耀宗投進致勝球 教頭比他更開心

SBL／吳怡斌絕殺失手 九太不敵璞園苦吞4連...

SBL／裕隆吞首敗 李啟億：不排除單洋將

SBL／簡浩關鍵三分破網 裕隆新季首戰險勝九...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

UBA／章賀剩3秒準絕殺 台科大退國體捍衛主場

2019-12-22 17:24

ABL／浪費雙位數領先 夢想家1分差惜敗火焰

2019-12-22 17:58

UBA／高錦瑋單節飆21分 健行逆轉收11連勝

2019-12-22 19:44

UBA／雙塔最後一年拚登頂 台師大保不敗金身

2019-12-21 23:58

ABL／台灣第2度內戰 夢想家扳回一城

2019-12-21 23:54

SBL／璞園林耀宗投進致勝球 教頭比他更開心

2019-12-21 23:44

SBL／台啤灌醉台銀收5連勝 周俊三點名周伯勳

2019-12-21 22:11

SBL／吳怡斌絕殺失手 九太不敵璞園苦吞4連敗

2019-12-21 20:08

ABL／塔克下半場轟25分 夢想家退富邦勇士

2019-12-21 17:09

UBA／歷經瓊斯盃洗禮 蘇士軒對戰昔日教頭仍想證明

2019-12-21 16:18

UBA／在台最後一段籃球路 台師大容毅燊盼傳承接班

2019-12-21 15:48

CBA／林書豪最差一役 球迷首度喊換人

2019-12-21 11:09

UBA／譚傑龍返台 自嘲不當雷隊友

2019-12-21 00:16

SBL／張博勝喊話 台銀關門勝璞園

2019-12-21 00:15

SBL／遭台啤轟破百 李啟億：雙洋將攻守威脅大

2019-12-20 22:47

SBL／慘敗後又險遭逆轉 張博勝關鍵罰球助台銀守成

2019-12-20 21:03

UBA／兩周沒碰球狀態僅剩三成 譚傑龍盼不當「雷」隊友

2019-12-20 16:33

UBA／剛進狀態又傷兵 國體大教頭無奈

2019-12-20 00:08

SBL／賽森大三元無用 九太苦吞三連敗

2019-12-20 00:05

SBL／新外援基恩力挺 裕隆隊避免連敗

2019-12-19 22:32

SBL／賽森連兩戰大三元無用 九太吞開季三連敗

2019-12-19 20:44

轉戰中國如魚得水 林書豪CBA之路追求完美

2019-11-26 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯胸肌拉傷 下役對金塊恐缺陣

2019-12-22 09:12

NBA／球迷為了吃冰比中指 湯瑪斯遭驅逐出場

2019-12-22 13:49

NBA／單季營收破紀錄 喬丹牌再傳捷報簽唐西奇

2019-12-22 12:20

NBA／布萊恩攜女兒到場觀賽 魅力征服球員

2019-12-22 12:50

NBA／快艇痛宰馬刺25分 雷納德奪作客聖城首勝

2019-12-22 13:22

NBA／哈登、衛少合砍77分 火箭射日近12戰9勝

2019-12-22 15:35

NBA／球評、韋德讚哈登飆分能力 能挑戰單場90分

2019-12-22 14:05

NBA／可用之兵多到沒機會 波爾辛吉斯不好受

2019-12-22 10:00

NBA／沃爾熱身秀飛身反扣 主帥不排除本季復出

2019-12-22 14:20

NBA／布萊恩當觀眾 楊恩47分難救老鷹崩盤

2019-12-22 10:42

NBA／稱喬治仍是好兄弟 衛少回擊記者提問KD

2019-12-22 15:50

MLB／藍鳥搶柳賢振 均薪有望超越邦賈納

2019-12-22 07:55

NBA／包機快閃迪士尼 洛培茲兄弟星戰搶頭香

2019-12-22 10:54

NBA／字母哥大三元退尼克 讚哥哥爆扣太瘋狂

2019-12-22 12:51

MLB／大都會調整合約 古巴飛彈來季恐剩2成薪

2019-12-22 08:02

NBA／左膝挫傷提前傷退 安東尼賽後報平安

2019-12-21 18:04

NBA／讚詹皇體能異於常人 考佛：70歲還可以灌籃

2019-12-22 17:25

MLB／三年5550萬美元 前塞揚凱柯加盟白襪

2019-12-22 09:42

MLB／客戶頻獲大約 波拉斯快達成10億美元業績

2019-12-22 11:19

富邦U18／郭泓志開轟打出場 劉致榮摃龜嘆丟臉

2019-12-22 16:08

NBA／遭隊友砸球手指骨折 黃蜂菜鳥苦笑：他沒道歉

2019-12-21 16:38

MiLB／鄧愷威巨人新秀排19 看好當後段輪值

2019-12-22 11:00

NBA／76人吞3連敗 安比德：打得畏頭畏尾

2019-12-21 23:41

NBA／提前過耶誕 柯瑞與老婆變裝參加社區活動

2019-12-22 16:35

UBA／章賀剩3秒準絕殺 台科大退國體捍衛主場

2019-12-22 17:24

富邦U18／當最菜教練 劉致榮：原以為我要打

2019-12-22 13:52

富邦U18／劉致榮將赴美 陳偉殷建議重訓調時差

2019-12-22 14:20

UBA／雙塔最後一年拚登頂 台師大保不敗金身

2019-12-21 23:58

MLB／名人堂票選倒數一個月 基特暫保全票

2019-12-22 09:05

NBA／安比德「雙十」 76人隊拿巫師隊止3連敗

2019-12-22 11:19

阿布達比網賽／納達爾奪冠 西西帕斯打到摔拍

2019-12-22 13:29

中職／龍隊3年後落腳風城 取得10年球場經營權

2019-12-22 00:03

棒球／穀保OB賽21國手齊聚 熱度直逼傳統名校

2019-12-22 00:08

MLB／裁判工會願配合 電子好球帶有望上路

2019-12-22 10:17

MLB／大聯盟毛利創紀錄 已連17年成長

2019-12-22 11:38

UBA／高錦瑋單節飆21分 健行逆轉收11連勝

2019-12-22 19:44

SBL／台啤灌醉台銀收5連勝 周俊三點名周伯勳

2019-12-21 22:11

爆米花／吳昇峰擋不住興富發 合庫苦吞3連敗

2019-12-22 17:19

MLB／洋投隊友看好筒香發展 稱非典型日籍打者

2019-12-22 16:39

MLB／老虎補兩野手 陳偉殷前隊友史構普入列

2019-12-22 11:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top