SBL／可用之兵多 台啤灌醉台銀收5連勝

開季氣勢如虹的台啤隊，今天靠著雙洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）、巴克利（Kentrell Barkley）合攻47分帶領下，以89：76輕取台銀隊，收下五連勝。

上季錯失金盃的台啤本季捲土重來，今天面對本周面臨四連戰的台銀，在巴克利拿下全隊最高的23分、10籃板，塞瑟夫也有23分、7籃板，搭配周伯勳11分、黃聰翰10分，整場比賽幾乎一路領先，連五場都已超過雙位數的分差取勝。

「我想我們占的比較大優勢就是在洋將。」台啤主帥周俊三賽後說，「塞瑟夫我們已經十分了解，巴克利進入狀況也很快，加上大家在季前做了很多準備，所以進入賽季時球員輪替也都很不錯。」

三哥也認為，這幾年台啤陣中的年輕球員逐漸成熟，也讓球隊可用之兵變得更多，「本季大家都非常願意分享球，防守端也不斷奔跑、溝通，失分降低加上進攻多點開花，是我們本季做得不錯的地方。」

周俊三也期待一旁的周伯勳能夠挺身而出，過去周伯勳曾被FIBA亞洲盃評為8大潛力球星，三哥說：「他曾經是被點名的亞洲新秀，但都過了這幾年了，新秀必須要成長、要有表現。」