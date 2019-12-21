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SBL／可用之兵多 台啤灌醉台銀收5連勝

2019-12-21 22:11聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

開季氣勢如虹的台啤隊，今天靠著雙洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）、巴克利（Kentrell Barkley）合攻47分帶領下，以89：76輕取台銀隊，收下五連勝。

上季錯失金盃的台啤本季捲土重來，今天面對本周面臨四連戰的台銀，在巴克利拿下全隊最高的23分、10籃板，塞瑟夫也有23分、7籃板，搭配周伯勳11分、黃聰翰10分，整場比賽幾乎一路領先，連五場都已超過雙位數的分差取勝。

「我想我們占的比較大優勢就是在洋將。」台啤主帥周俊三賽後說，「塞瑟夫我們已經十分了解，巴克利進入狀況也很快，加上大家在季前做了很多準備，所以進入賽季時球員輪替也都很不錯。」

三哥也認為，這幾年台啤陣中的年輕球員逐漸成熟，也讓球隊可用之兵變得更多，「本季大家都非常願意分享球，防守端也不斷奔跑、溝通，失分降低加上進攻多點開花，是我們本季做得不錯的地方。」

周俊三也期待一旁的周伯勳能夠挺身而出，過去周伯勳曾被FIBA亞洲盃評為8大潛力球星，三哥說：「他曾經是被點名的亞洲新秀，但都過了這幾年了，新秀必須要成長、要有表現。」

而吞下本季第二敗的台銀總教練陳國維賽後對裁判吹判尺度頗有微詞，「如果尺度相同我可以接受，但是不能兩隊同樣的動作卻有不同吹判。」台銀以洋將瓊斯（Matt Jones）27分、9籃板最佳，米歇爾（Charles Mitchell）12分，其餘球員皆僅個位數得分。

台銀隊總教練陳國維（左）。圖／中華籃球協會提供
台銀隊總教練陳國維（左）。圖／中華籃球協會提供
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台啤隊主帥周俊三。圖／中華籃球協會提供
台啤隊主帥周俊三。圖／中華籃球協會提供
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台啤隊周伯勳（右）。圖／中華籃球協會提供
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台啤周伯勳巴克利SBL

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