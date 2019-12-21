親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

反送中再爆衝突！港警：一男子朝警員開槍

運動筆記【首發】2019青島太平洋馬拉松心得你比想像的還勇敢-42.195愛戀的距離
健行筆記白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】【南投信義鄉】刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山
NBA今日十大好球 (12月21日)賽事懶人包 (12月21日)

SBL／吳怡斌絕殺失手 九太不敵璞園苦吞4連敗

2019-12-21 20:08聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

開季至今一勝難求的九太科技隊，今天面對同樣是以單洋將應戰的璞園隊卻浪費最多16分的領先優勢，讓璞園林耀宗在終場前45.2秒補籃投進致勝球，助隊以91：90險勝，也讓九太苦吞四連敗。

來不及找來第二名洋將的九太，本周只靠賽森（Franklin Session）一名洋將應戰，今天面對同樣只有一名洋將的璞園，上半場賽森就猛攻19分，加上本土球員也有發揮，最多曾取得46：30的領先，半場打完也還領先璞園9分。

不過易籃後卻風雲變色，璞園對賽森展開嚴防，只讓他拿到2分，進攻端則有彭俊諺、施晉堯等人跳出，三節打完先追到2分差，決勝節璞園一下場就先追平比分，儘管讓九太很快要回領先璞園仍在簡偉儒、愛德（Seskus Edvinas）連續命中反超。

比賽末段雙方展開拉鋸，九太蘇奕晉先是完成「三分打」，接下來兩罰俱中，個人連拿5分幫助球隊在讀秒階段仍握有1分領先，不過璞園林耀宗在終場前45.2秒關鍵補籃，只剩2.4秒握有最後一擊的九太，就在吳怡斌外線落空的情況下以1分惜敗。

九太總教練劉嘉發賽後表示，球隊二線球員上了場還是略顯緊張，不過他不會因此改變策略，仍會讓本土球員有更多發揮空間，「雖然我們今天輸一分，但氣勢還沒有掉。」

劉嘉發透露，最後一擊本來就是設定給吳怡斌或是賽森，「就看誰有出手空檔，看弧度本覺得有機會，真的滿可惜的。」錯失當致勝英雄的吳怡斌則說：「本來覺得會進，這球剛好我有空檔、手感也不錯，但就是差一點點。」

吳怡斌在今年全運會時不慎弄傷右膝，造成韌帶撕裂休息了一個多月，今天是他復出第二戰就繳出全隊最多的出場時間；他上場36分鐘得到15分、6籃板，但他坦言還在找尋比賽的感覺，「賽前練投感覺不錯，但太久沒比賽，真的上場還有些不順，雖然如此寶哥還是給我無限開火權，要盡快找回比賽感覺。」

璞園隊林耀宗（右）在讀秒階段關鍵補籃致勝。圖／中華籃球協會提供
璞園隊林耀宗（右）在讀秒階段關鍵補籃致勝。圖／中華籃球協會提供
分享
九太科技隊吳怡斌（右）錯失最後一擊，球隊以1分差吞敗。圖／中華籃球協會提供
九太科技隊吳怡斌（右）錯失最後一擊，球隊以1分差吞敗。圖／中華籃球協會提供
分享

璞園

延伸閱讀

SBL／張博勝喊話 台銀關門勝璞園

SBL／遭台啤轟破百 李啟億：雙洋將攻守威脅...

SBL／慘敗後又險遭逆轉 張博勝關鍵罰球助台...

SBL／賽森大三元無用 九太苦吞三連敗

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

CBA／林書豪最差一役 球迷首度喊換人

2019-12-21 11:09

ABL／塔克下半場轟25分 夢想家退富邦勇士

2019-12-21 17:09

UBA／歷經瓊斯盃洗禮 蘇士軒對戰昔日教頭仍想證明

2019-12-21 16:18

UBA／在台最後一段籃球路 台師大容毅燊盼傳承接班

2019-12-21 15:48

UBA／譚傑龍返台 自嘲不當雷隊友

2019-12-21 00:16

SBL／張博勝喊話 台銀關門勝璞園

2019-12-21 00:15

SBL／遭台啤轟破百 李啟億：雙洋將攻守威脅大

2019-12-20 22:47

SBL／慘敗後又險遭逆轉 張博勝關鍵罰球助台銀守成

2019-12-20 21:03

UBA／兩周沒碰球狀態僅剩三成 譚傑龍盼不當「雷」隊友

2019-12-20 16:33

UBA／剛進狀態又傷兵 國體大教頭無奈

2019-12-20 00:08

SBL／賽森大三元無用 九太苦吞三連敗

2019-12-20 00:05

SBL／新外援基恩力挺 裕隆隊避免連敗

2019-12-19 22:32

SBL／賽森連兩戰大三元無用 九太吞開季三連敗

2019-12-19 20:44

UBA／退北商收3連勝 高師大教頭盼防守再加強

2019-12-19 17:20

UBA／退明道收三連勝 國體大陶俊卻又傷退

2019-12-19 15:30

重返NBA持開放態度 林書豪稱CBA肢體接觸更粗暴

2019-12-19 11:55

轉戰中國如魚得水 林書豪CBA之路追求完美

2019-11-26 07:00
看更多

熱門文章

NBA／差點重現卡特死亡之扣 莫蘭特讓受害者也拜服

2019-12-21 16:11

CBA／林書豪最差一役 球迷首度喊換人

2019-12-21 11:09

NBA／暢談陪伴小兒子出櫃 韋德自認過去無知

2019-12-21 10:38

NBA／波爾辛吉斯力抗安比德 小哈德威殺出賞76人連敗

2019-12-21 12:10

NBA／聯盟擬辦季中大賽 冠軍隊每人獲3000萬

2019-12-21 09:36

NBA／憶年輕頭髮茂密 詹姆斯：現在真是見鬼了

2019-12-20 16:33

中職／味全龍主場落新竹 2022年起10年經營權

2019-12-21 11:39

NBA／不打算交易 獨行俠放棄爭奪伊古達拉

2019-12-21 15:21

MLB／2000安還差1支 金斯勒決定退休

2019-12-21 08:23

NBA／相挺鄧肯入名人堂？波總：先把助教當好

2019-12-21 11:15

NBA／華克只拿2分 塞爾蒂克照贏活塞

2019-12-21 11:32

NBA／前隊友爆料安東尼小氣 買背號只給3000美金

2019-12-20 17:26

NBA／史馬特眼部感染 主帥：醫生所見過最嚴重

2019-12-21 08:04

棒球／王貞治80歲大壽 辜仲諒致贈玉石

2019-12-20 23:22

NBA／灰熊堅不買斷伊古達拉 圖藉交易換首輪籤

2019-12-20 17:00

NBA／暴龍傷兵滿營 主場領先險遭巫師逆轉

2019-12-21 11:57

NBA／生涯在洛杉磯最高得分 衛少豪取40分掀翻快艇

2019-12-20 17:50

NBA／籃網再逢傷病打擊 努瓦巴跟腱斷裂賽季報銷

2019-12-21 09:56

MLB／大聯盟薪資連兩年下滑 史上第一次

2019-12-21 08:04

棒球／赴日第一個球季 王柏融覺得收穫大

2019-12-21 16:01

NBA／拓荒者雙槍連兩場至少砍30分 隊史第2度

2019-12-21 17:31

MLB／稱「洛杉磯的洛杉磯道奇」？其中有典故

2019-12-21 09:44

NBA／熱火7人得分兩位數 主場輕取尼克

2019-12-21 13:08

NBA／亞歷山大32分創新高 雷霆隊史第3年輕

2019-12-21 17:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top