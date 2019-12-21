SBL／吳怡斌絕殺失手 九太不敵璞園苦吞4連敗

開季至今一勝難求的九太科技隊，今天面對同樣是以單洋將應戰的璞園隊卻浪費最多16分的領先優勢，讓璞園林耀宗在終場前45.2秒補籃投進致勝球，助隊以91：90險勝，也讓九太苦吞四連敗。

來不及找來第二名洋將的九太，本周只靠賽森（Franklin Session）一名洋將應戰，今天面對同樣只有一名洋將的璞園，上半場賽森就猛攻19分，加上本土球員也有發揮，最多曾取得46：30的領先，半場打完也還領先璞園9分。

不過易籃後卻風雲變色，璞園對賽森展開嚴防，只讓他拿到2分，進攻端則有彭俊諺、施晉堯等人跳出，三節打完先追到2分差，決勝節璞園一下場就先追平比分，儘管讓九太很快要回領先璞園仍在簡偉儒、愛德（Seskus Edvinas）連續命中反超。

比賽末段雙方展開拉鋸，九太蘇奕晉先是完成「三分打」，接下來兩罰俱中，個人連拿5分幫助球隊在讀秒階段仍握有1分領先，不過璞園林耀宗在終場前45.2秒關鍵補籃，只剩2.4秒握有最後一擊的九太，就在吳怡斌外線落空的情況下以1分惜敗。

九太總教練劉嘉發賽後表示，球隊二線球員上了場還是略顯緊張，不過他不會因此改變策略，仍會讓本土球員有更多發揮空間，「雖然我們今天輸一分，但氣勢還沒有掉。」

劉嘉發透露，最後一擊本來就是設定給吳怡斌或是賽森，「就看誰有出手空檔，看弧度本覺得有機會，真的滿可惜的。」錯失當致勝英雄的吳怡斌則說：「本來覺得會進，這球剛好我有空檔、手感也不錯，但就是差一點點。」