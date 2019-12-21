ABL／塔克下半場轟25分 夢想家退富邦勇士扳平對戰

寶島夢想家杰倫楊。 報系資料照 分享 facebook

ABL台灣內戰第二回合今天繼續在彰化體育館登場，地主寶島夢想家隊在近期替換了雙洋將後今天遭遇缺少「野獸」林志傑的台北富邦勇士隊，兩隊整場比賽一路拉鋸，關鍵時刻夢想家靠著杰倫楊（Jerran Young）與新洋將塔克（Anthony Tucker）接連在三分線上開砲，以88：80擊敗富邦勇士，將台灣內戰扳成一勝一敗平手。

夢想家前一次與富邦勇士交手，一度落後達到26分之多，最後更以九分差距苦吞開季三連敗，不過之後他們先靠著射手吳松蔚的好表現擊敗澳門黑熊隊「開胡」，也決定在洋將人選上做出異動，找來「大三元製造機」塔克與托爾伯特（Jordan Tolbert）頂替原先的基恩（Marcus Keene）與李恩（Liam Mcmorrow）；至於富邦勇士則是在前一場作客澳門的比賽中，發生「野獸」林志傑因為右腳壓力性骨折必須缺席六至八周的狀況。

雙方在戰力一消一長下，今天再度交鋒打得是格外激烈，上半場夢想家新洋將塔克雖然六次出手全數落空，但他送出六次助攻串聯球隊攻勢，其中張宗憲與杰倫楊皆有雙位數進帳，反觀富邦勇士上半場就發生高達11次失誤，夢想家中場休息時取得36：32領先。

下半場塔克進攻手感逐漸加溫，數次在富邦勇士追近比分時靠著三分冷箭幫助夢想家守住領先優勢，而上半場手感發燙的張宗憲也不斷切入撕裂富邦勇士防線，幫助夢想家在比賽最後四分鐘取得五分領先。

而從開季就是夢想家陣中表現最穩定的杰倫楊，也在第四節最後階段挺身而出，他在富邦布拉（Sim Bhullar）、賈西亞（CharlesGarcia）接連爆扣得手追到一分差距時，靠著三分球與罰球連得五分，隨後塔克又在比賽最後38.8秒投進致命三分球，同時也是個人第七顆三分球，澆熄了富邦勇士最後反撲氣燄，終場夢想家就以八分差距取勝，雙方接下來將在富邦勇士主場和平籃球場再進行兩次交手。