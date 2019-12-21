UBA／歷經瓊斯盃洗禮 蘇士軒對戰昔日教頭仍想證明

蘇士軒(中)。 大專體總提供 分享 facebook 台師大前鋒蘇士軒在今年夏天入選瓊斯盃中華白隊後，回到UBA賽場後展現更勝以往的穩定度，預賽前10場比賽有9場得分來到雙位數，近兩場比賽更都有雙十數據，在今天出戰昔日教頭葛記豪領軍的台藝大，蘇士軒更是僅上場21分鐘就拿下14分、5籃板，幫助台師大以79：44收下十連勝。

出身乙組的蘇士軒，高中時就讀台中東大附中，大學則是就讀虎尾科大，在上學年來到台師大就讀研究所後，第一個暑假就入選了瓊斯盃中華白隊，成為新一代的「乙組傳奇」，而一度計畫投入SBL選秀的他，更為了讓自己做好充足準備，決定再續留台師大一年。

「其實當初來台師大，就決定未來要繼續走籃球這一條路，所以今年會是我在台師大的最後一年，明年要怎麼選擇就等打完這學年後再說。」蘇士軒在談到未來規畫時說：「這一年我不斷加強一些鋒線的動作和進攻手段，希望能帶著更強大的狀態與武器挑戰下一階段的籃球舞台。」

今天台師大對決台藝大，執掌台藝大兵符的正是蘇士軒在虎尾科大時期的教練葛記豪，儘管已經入選過中華白隊證明身手，但他強調自己仍想在昔日教頭面前證明自己，「每次對上台藝大情緒都有點複雜，因為還是想要讓他看看自己的成長，證明每年都有進步。」

對於明年台師大將失去他與容毅燊的「雙塔」組合，蘇士軒也坦言希望學弟能夠盡快成長接班，「兆辰因為才大一，想法可能還不夠成熟，希望他在心態上能夠盡快調整過來，我也會好好幫助他。」