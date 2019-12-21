UBA／在台最後一段籃球路 台師大容毅燊盼傳承接班

台師大容毅燊(中)。 大專體總提供 分享 facebook 澳門籍中鋒容毅燊在2016年來台就讀台師大競技系後，一轉眼已度過三個年頭，明年將畢業的他，本學年將是最後一次在UBA賽場上征戰，在今天幫助台師大以79：44大勝台藝大收下十連勝後，他坦言對於未來人生道路給了自己三個選項，延續籃球生涯將會是最後一個選擇。

身高203公分的容毅燊，在大一來台加入台師大男籃後就因為高人一等的身材引發各界關注，而他也沒有辜負教練團期待，在這兩年成為台師大的禁區支柱，今年預賽階段前10場比賽，他也繳出平均9.1分6.2籃板1.1阻攻的數據，其中在日前出戰義守大學的比賽中，更送出單場五阻攻的亮眼表現。

在今天幫助球隊擊敗台藝大收下預賽10連勝後，容毅燊也談到了最後一年征戰UBA的唯一目標，就是幫助球隊拿下冠軍最高榮耀，「其實我也有報名台師大研究所，不過明年因為超齡，也確定沒有辦法打UBA了，所以今年應該會是我最後一年在台灣打球了。」

容毅燊坦言，自己對於未來有三個選項，包括就讀台師大競技系研究所、回到澳門擔任母校培正中學體育老師以及繼續打職業籃球，「不管SBL有沒有開放外籍生加入，繼續打球本來就是我的最後一個選擇，因為來台灣前我最想做的就是當一名老師，把在台灣學到的東西帶回去澳門。」

對於台師大在這個學年後將一口氣失去他與蘇士軒兩名重要雙塔，容毅燊也坦言對於學弟鄭竣泓有很高的期待，「我們隊內練習幾乎都是一組，雖然他在場上判斷還需要加強，但最後這一段時間，我也希望能好好傳承給他，儘管未來台師大在內線可能會面臨很多挑戰，但也希望他能夠頂起來。」