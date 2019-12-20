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SBL／遭台啤轟破百 李啟億：雙洋將攻守威脅大

2019-12-20 22:47聯合報 記者劉肇育／即時報導

開季三連勝的台啤隊在今天碰上戰績緊追在後的裕隆隊，雖然兩隊在首節都打出快節奏的進攻戰，不過台啤雙洋將巴克利與塞瑟夫在接下來三節賽事中不斷撕裂裕隆防線，助台啤最終以106：89擊敗裕隆，繼續保持不敗金身。

裕隆在前一場比賽以得分破百大勝台銀27分後，今天卻遭遇台啤雙洋將的嚴苛考驗，其中上周最佳球員巴克利全場出手23次命中12球，拿下32分外帶11籃板、6助攻，塞瑟夫雖然僅出手11次，但也拿下19分、2阻攻的成績。

不僅雙洋將表現亮眼，台啤蔣淯安、黃聰翰今天也都有14分進帳，加上團隊合計送出32次助攻，終場台啤就以得分破百的凶猛火力，以17分差距擊敗裕隆，收下開季四連勝。

對於開季至今仍未吞敗仗，台啤教練周俊三指出，除了球隊雙洋將愈來愈進入狀況外，球員季前的苦練也是一大關鍵，「連勝說明我們正走在正確的方向，季前我們球員也吃了很多的苦頭，年輕球員願意練也是一大主因。」

至於裕隆教練李啟億則表示，台啤雙洋將今天在攻守兩端都對於裕隆產生巨大威脅，也還未找出解決之道，「不僅是對我們，對其他球隊來說，台啤的雙洋將也都不好對付，包括今天嘗試讓德威去守巴克利，就是希望能找到一些面對他們的方式，因為他不太跳，德威也不太跳。」

台啤隊巴克利（左）拿下32分、11籃板、6助攻。圖／中華籃球協會提供
台啤隊巴克利（左）拿下32分、11籃板、6助攻。圖／中華籃球協會提供
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台啤巴克利蔣淯安

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