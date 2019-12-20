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SBL／慘敗後又險遭逆轉 張博勝關鍵罰球助台銀守成

2019-12-20 21:03聯合報 記者劉肇育／台北即時報導

台銀隊在今天出戰璞園隊的比賽中，在上半場一度領先到18分的情況下，末節卻一度被反超前比分，不過關鍵時刻璞園卻接連發生失誤，而台銀則是靠著陳侑昫三分打加上張博勝與瓊斯的八罰六中要回領先優勢，終場台銀就以89：83守住勝利。

本周四連戰的台銀在昨天遭到裕隆隊三分雨攻勢轟炸慘輸27分後，今天面對璞園開賽就打出9：0攻勢展現贏球企圖心，第二節初更一度領先達到18分，不過第二節後段璞園球員手感逐漸加溫，包括陳堅恩、簡偉儒和洋將艾德輪番開砲，在第四節一度反超前比數。

不過比賽最後2分44秒，台銀洋將瓊斯靠著壓迫防守製造璞園失誤後反快攻上籃得手，幫助球隊再度扳平戰局，隨後陳侑昫又完成一記三分打，加上張博勝與瓊斯倒數階段八罰六中，最終台銀就以六分差距保住勝利。

對於球隊在歷經慘敗後今天又驚險保住勝利，拿下13分的台銀後衛張博勝表示，今天賽前特別向球隊喊話，希望能重振團隊士氣，「在經過昨天那場比賽後，很怕會對我們年輕球員造成重創，所以賽前就稍微鼓勵他們一下，並給他們心理建設。」

台銀本周四連戰目前收下一勝一敗，對於明後天將繼續出賽，球隊兩名洋將瓊斯與米歇爾都表示，前一次連四天出賽已經是在高中時期，但將不會影響他們求勝的決心，瓊斯說：「我們不會想著還有兩場要打，而是專注在下一場比賽。」

台銀隊張博勝（右）不僅賽前向隊友喊話，還靠著關鍵罰球幫助球隊守住勝利。圖／中華籃...
台銀隊張博勝（右）不僅賽前向隊友喊話，還靠著關鍵罰球幫助球隊守住勝利。圖／中華籃球協會提供
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璞園張博勝

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