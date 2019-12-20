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UBA／兩周沒碰球狀態僅剩三成 譚傑龍盼不當「雷」隊友

2019-12-20 16:33聯合報 記者劉肇育／即時報導

譚傑龍在UBA比賽中亮相。 大專體總提供
譚傑龍在UBA比賽中亮相。 大專體總提供
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利用學校耶誕節假期，就讀加拿大英屬哥倫比亞大學的我國旅美籃球小將譚傑龍，在昨天首度披上世新大學戰袍出征UBA男一級賽場，雖然受到時差與近兩周沒練球影響，個人狀態僅有三成不到，不過仍希望幫助球隊提升戰力，而不是來這邊「雷」隊友。

譚傑龍在昨天從加拿大返台，在經過長達12個半小時的飛行後，經短暫休息就迎接個人在UBA的處女秀，並且在出戰義守大學之戰替補上陣25分鐘繳出10分、5籃板數據，不過他在三分線上出手6次僅命中1球，手感明顯受到長途飛行影響。

在今天出戰台師大賽前，譚傑龍就表示，由於加拿大學校目前處在考試期間，球場也都被拿來當考場使用，所以已經有兩周時間完全沒碰球，加上昨天回來後幾乎還沒時間調時差就要上場，狀態僅有顛峰時不到三成。

「不過教練真的很信任我，給我很大的空間，所以也希望盡百分之百的力去打，幫助球隊提升戰力，而不是來這邊雷的。」譚傑龍在談到自身狀態時說：「這次要回來打球，加拿大學校教練也知道，在那邊打球我比較像是配角，回來這邊打球對於我提升自信上應該會有一些幫助。」

今年8月譚傑龍就曾跟隨以世新大學為班底的皓宇國際一同出征D-LIVE夏季聯賽，不過他坦言當時的隊友還包括了李漢昇、高國強等旅外球員，與世新球員的默契還需要再培養，他開玩笑說：「像是我昨天一直傳球給阿巴西，他卻一直放槍，害我全場0助攻。」

升上大學後轉往三、四號發展的譚傑龍，談到UBA初體驗也坦言還有很多需要適應的地方，「像是昨天對義守，防守我的球員都矮我一個頭，甚至還是小白（白曜誠）來守我，讓我覺得很不習慣。」

譚傑龍預計代表世新出征完預賽第二階段賽事後於跨年前返美，「學校放假到1月6日，打完UBA後應該會到高雄看一下泰山高中的比賽，好好放鬆一下。」

譚傑龍泰山高中

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