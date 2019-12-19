SBL／新外援基恩力挺 裕隆隊避免連敗

裕隆隊今天迎來新洋將基恩（Marcus Keene），在他加入球隊首戰就有14分表現，加上射手「男模」呂政儒此役外線命中率百分百，6投俱中貢獻全場最高的18分，率隊以105：78輕取台銀，避免陷入連敗。

裕隆日前撤換小洋將維克（LaGerald Vick），找來才剛被ABL寶島夢想家釋出的基恩，他在昨天抵台，趕在今天對戰台銀之役登場，而裕隆在迎來新援後，整場比賽攻守俱佳，更在和平籃球館下起「三分雨」，全場26投17中、高達六成五的外線命中率，其中以呂政儒最為火熱。

「他（基恩）的加入讓我們的傳導變得很順暢，整體空間感變很好，也釋放出外圍射手的發揮空間，他是蠻無私的球員。」今天外線命中率百分百的呂政儒賽後直誇讚新隊友。

談到決定找基恩來的理由，裕隆執行教練李啟億解釋說：「對九太、台啤我們在過半場、組織是遇到很大困難，因此才會選擇後衛，其實原本季前就設定要找後衛，但找的過程不是很順利，加上剛好他被夢想家釋出。」

落敗的台銀總教練陳國維則說：「感覺球員的專注力全部跑掉，我們本周面臨四連戰，因此只練習兩次，主要是攻擊區域防守的東西，但可能年輕球員經驗還是不好，在面臨區域時無法成功突破，加上對手今天實在太準，對我們防守來說實在很傷，也讓球員失去自信。」

陳國維坦言，在這樣的情況下，輸球很合理，不過他也強調，希望球員能記取教訓，好好面對接下來的三場比賽。