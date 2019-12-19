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SBL／賽森連兩戰大三元無用 九太吞開季三連敗

2019-12-19 20:44聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

本周九太科技撤換表現不佳的洋將布魯克斯（Julius Brooks），僅由賽森（Franklin Session）單洋將應戰，儘管他繳出13分、20籃板、13助攻「大三元」成績，仍無法幫助球隊止住連敗，九太以77：88不敵台啤隊，苦吞開季三連敗。

九太在本周決定撤換表現欠佳的大洋將布魯克斯，但由於尋找洋將過程並不順利，本周決定先以單洋將應戰，今天碰上開季打出二連勝的台啤，開賽九太就陷入落後，不過在蘇奕晉、于煥亞等人也挹注火力下，半場打完還能緊咬比分，僅落後對手4分。

不過易籃後九太擋不住台啤洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）、巴克利（Kentrell Barkley），加上本土球員也挹注分數，持續將分數擴大，最終以11分差取勝，收下三連勝。

賽後九太總教練劉嘉發解釋，會換掉上周場均11.5分、6籃板的布魯克斯，是因為他的攻擊力跟籃板都不突出，防守上也沒有達到球隊的要求，「與其這樣不如讓本土的吳怡斌、李家瑞等人有多一點上上機會。」

劉嘉發透露，本來有屬意上季ABL總冠軍MVP艾索（Maxie Esho），不過卻被台北富邦勇士率先一步簽走，「新的洋將持續在尋找中，希望能找有速度、爆發力的洋將。」

而賽森連兩場繳出「大三元」表現，這也是他生涯第一次連續大三元的成績，但他對此並不在意，「我對個人數據不是很在意，我更在意的是球隊能否贏球。」

九太科技洋將賽森（中）連兩戰繳出大三元表現。圖／中華籃球協會提供
九太科技洋將賽森（中）連兩戰繳出大三元表現。圖／中華籃球協會提供
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台啤富邦勇士SBL

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