UBA／退明道收三連勝 國體大陶俊卻又傷退

陶俊在第二節中不慎扭傷右膝提前傷退。圖／大專體育總會提供 分享 facebook

富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子公開一級預賽第三階段今天在台科大與政治大學兩地同時開打，上階段進攻出現狀態的國立體大，今天狀態稍微回穩，面對本學年從公開二級升上來的明道大學，以68：60勝出，收下三連勝。

106學年度國體打下隊史首座UBA冠軍，上學年尋求連霸失利，但也收下第四名的成績，不過新學年面臨好手畢業，主將李家慷也選擇提前離隊、加入SBL，也讓國體本季進攻頓失重心，第一階段辛苦打下4勝3負的戰績。

經過兩周的休兵調整，第三階段首戰面對重返一級賽場的明道，首節國體靠著防守，將對手得分壓制在個位數，第二、三節進攻端有效發揮，分差始終維持在雙位數，儘管第四節明道展開反撲，最終仍以8分差吞敗，苦吞四連敗。

雖然拿下勝利，但國體主帥桑茂森卻沒辦法太開心，先發大將陶俊在第二節一次快攻中不慎扭傷右膝提前傷退，陶俊說：「現在初步評斷可能是十字韌帶的問題，等一下還要去醫院檢查。」

「今天整體狀況有比較好，但好不容易球隊進到狀況內，卻又出現傷兵。」桑茂森無奈的說，「本季球隊真的不知道發生什麼事，感覺大家對比賽都很陌生，依照現在的狀況，就算我們打進八強也會很辛苦，希望學弟能夠頂上來。」

此役國體團隊雖僅有韓杰諭、藍少甫兩人得分達雙位數，但團隊共有10人有得分紀錄，全場74次出手也都優於之前，桑茂森說：「防守端一直有達到要求，但大家的主宰性還不夠高，攻擊端還較顯猶豫但有進步，希望他們可以更建立起自信，勇於出手。」