SBL／維克打2場就掰 裕隆找來前夢想家基恩

裕隆洋將維克(右)打兩場就掰。 中華籃協提供 分享 facebook 第17季SBL上周才開幕戰，裕隆小洋將維克（Lagerald Vick）打兩場就丟了飯碗。裕隆今日註銷適應不良的維克，新登錄ABL寶島夢想家前洋將24歲基恩（Marcus Keene），最快明日晚間8時和平籃球館迎戰台銀就能亮相。

22歲的維克出身NCAA名校堪薩斯大學，觀護盃經九太測試後遭撤換，開季加盟再換東家轉戰裕隆盼延續SBL生涯，可惜最終仍遭撤換。

實際上，裕隆主帥李啟億上周才說不排除更換洋將，最大主因是維克觀念還停留在全場進攻30秒、10秒過半場的NCAA觀念，令李啟億相當頭大，開會後決議更換洋將，並在今日完成洋將更換手續，登錄173公分的基恩。

主打控衛的基恩是2017年NCAA得分王，2018-19賽季曾短暫效力ABL泰國莫諾吸血鬼，2019年也曾在韓國KBL拚戰，本季加盟寶島夢想家，月初對澳門黑熊甚至繳出「大三元」28分、10籃板、12助攻表現。

儘管夢想家本周一口氣撤換掉基恩、李恩，找來安東尼・塔克(Anthony Tucker)以及禁區苦工喬丹・托爾伯特(Jordan Tolbert)，但基恩很快找到新東家，最快明日晚間8時對台銀就能亮相。