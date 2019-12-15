SBL／裕隆吞首敗 李啟億：不排除單洋將

季前大進補添進前鋒林宜輝、射手簡浩，裕隆隊15日迎戰台啤隊卻陷入苦戰，下半場外線熄火，雙洋將塞勒（Garret Siler）、維克（Lagerald Vick）也未打出應有成效，終場75：85不敵台啤吞敗。裕隆主帥李啟億表示，維克表現將會再觀察，也不排除以單洋將應戰。

台啤此役雙洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）、巴克利（Kentrell Barkley）開賽裡應外合，黃鎮、朱億宗次節再挹注外線砲火，率隊半場取得7分領先。

易籃後裕隆外線遭台啤防堵，加上雙洋將維克、塞勒近乎「隱形」，台啤以24：13攻勢，一舉將領先擴大到16分差，末節裕隆難挽頹勢，最終吞下首敗。

李啟億表示，維克區域防守邏輯跟球隊有落差，他大學打習慣進攻35秒，SBL則採24秒進攻倒數，但目前還轉換不過來，比賽常忘記，「周一會再開會討論是否換洋將，也不排除用以單洋將應戰。」

台啤教頭周俊三，則對球隊此役攻守兩端表現肯定，「上半場讓裕隆飆進8記三分球，下半場防守奏效，有效壓制裕隆仰賴外線火力，成為贏球關鍵。」