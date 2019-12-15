SBL／張家禾不怕生日魔咒 台銀退九太開胡

第17季SBL超級籃球聯賽首周開幕戰，15日和平籃球館續燃戰火。生涯處女秀正好過23歲台銀隊選秀狀元張家禾，15日對九太科技隊攻下11分，幫助台銀92：86擊敗九太首戰開胡。

台銀首節在雙洋將米歇爾（Charles Mitchell）單節獨拿12分領銜下，攜手瓊斯（Matt Jones）取得領先，第三節擴大至全場最多16分差，但九太倒數5分鐘攻勢再起，李家瑞、賽森（Franklin Session）、于煥亞連續三記三分球，加上李家瑞雙手爆扣，回敬11：2超前。

關鍵時刻張博勝連罰帶切穩住陣腳，終場前43.6秒，瓊斯右側45度角三分冷箭，幫助台銀要回3分領先，林柏偉讀秒階段4罰3中，幫助台銀鎖定勝局。

從觀護盃就備受重用，上周熱身賽連兩戰都繳出雙位數得分的張家禾，例行賽首戰延續好表現，15日替補上陣攻下11分、2抄截，讓主帥陳國維直呼打得不像新人。

「他從觀護盃起就屢屢讓我們驚豔。」陳國維表示，張家禾練球與比賽判若兩人，「雖然練球溫溫的，但到了比賽眼神就不一樣，像換了一個人。」

賽前就收到球迷禮物，不過張家禾笑說從沒聽過壽星魔咒，倒是為首秀感到興奮，「學長都問我會不會緊張，但我反而是興奮又享受，畢竟第一次站上SBL舞台。」