SBL／蔣淯安、巴克利合攻48分 台啤逆轉璞園

第17季SBL今天在和平籃球館點燃戰火，在簡單隆重的開幕式後第二場比賽也接續登場，台啤隊在巴克利（Kentrell Barkley）、蔣淯安各拿24分帶領下，以96：80逆轉璞園隊，收下新球季首勝。

今夏璞園找來上季效力台啤的洋將愛德（Seskus Edvinas），另一名洋將人選則決定保留給還在養傷的「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis），新球季將先採用單洋將應戰。

今天新球季首戰，首節璞園在愛德獨拿9分帶領下，取得3分領先，次節則輪到李啟瑋跳出，單節轟進兩顆三分球拿下10分，璞園半場打完以50：41領先。不過易籃後台啤展開反撲，在巴克利單節12分帶領下，三節打完雙方戰成70平。

決勝節台啤先靠著蔣淯安外線破網率隊打出一波8：0攻勢，接著蔣淯安、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）再接連命中三分球，將分差擴大至雙位數，反觀璞園決勝節進攻出現「當機」情況，最終只能眼看對手揚長而去，吞下賽季首敗。