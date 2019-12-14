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SBL／蔣淯安狂砍24分 台啤大勝璞園奪首勝

2019-12-14 22:06攝影中心 記者余承翰／台北即時報導

SBL第17季今天在和平籃球館開打，台啤首戰靠著蔣淯安與洋將巴克利兩人各砍進24分的表現，在下半場將比分拉開，以96比80擊敗璞園，奪得本季首勝。

SBL第17季開打，中場啦啦隊表演時一名小女孩跑進場一起跳舞。記者余承翰／攝影
SBL第17季開打，中場啦啦隊表演時一名小女孩跑進場一起跳舞。記者余承翰／攝影
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SBL第17季開打，台啤巴克利（前）得到全場最高的24分。記者余承翰／攝影
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SBL第17季開打，璞園陳冠全投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影
SBL第17季開打，璞園陳冠全投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影
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SBL第17季開打，台啤巴克利（下）滑倒時璞園吳家駿（上）趁機上前抄球。記者余承...
SBL第17季開打，台啤巴克利（下）滑倒時璞園吳家駿（上）趁機上前抄球。記者余承翰／攝影
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SBL第17季開打，台啤蔣淯安（左）上籃時製造璞園李啟瑋（右）犯規。記者余承翰／...
SBL第17季開打，台啤蔣淯安（左）上籃時製造璞園李啟瑋（右）犯規。記者余承翰／攝影
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SBL第17季開打，台啤蔣淯安（左）攻下全場最高的24分。記者余承翰／攝影
SBL第17季開打，台啤蔣淯安（左）攻下全場最高的24分。記者余承翰／攝影
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蔣淯安台啤璞園

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