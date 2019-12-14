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SBL／九太重返聯盟 哈孝遠：感謝雪中送炭

2019-12-14 18:06聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

超級聯球聯賽（SBL）第17季今天在和平籃球館點燃戰火，開幕戰由九太科技迎戰裕隆隊，今天九太還找回了哈孝遠、歐陽進恆、洪英哲3位元老級球星到場，看到老東家重返SBL為近期較動盪的台灣籃球注入泉源，哈孝遠直言：「真心感謝沈哥雪中送炭。」

九太科技在SBL元年成立，不過只打了一個球季球隊就轉賣，之後球隊陸續更名為東森羚羊、米迪亞精靈、金門酒廠，今夏金酒宣布不再投入冠名，但在8月25日確定由九太科技接手並召開記者會，宣布重返SBL賽場，希望在新賽季能持續再寫佳績。

重返聯賽的第一場比賽，九太找回3名元老級球員到場，「很開心看到九太球衣再度在球場上奔馳。」哈孝遠也不改幽默本性，笑說：「過去九太就以打球飛快著稱，所以我才會離開。」

話鋒一轉哈孝遠認為，SBL今夏在富邦勇士「跳巢」ABL、達欣隊也退回甲組，若是沒有九太科技的加入、接下金酒，SBL本季恐不樂觀，「我想要不是沈哥（九太董事長沈會承）支持出來接下金酒，SBL就差不多完蛋了，九太的加入也讓更多球員有延續夢想的機會。」

同樣也是九太元老級球員的歐陽進恆則表示，儘管籃球生涯效力過多支球隊，但九太是自己效力SBL的第一支球隊，對他而言意義格外重大，所以自己當然要力挺老東家。

對於九太回歸首季的期許，歐陽進恆認為，「第一年就要學弟們奪冠或是前兩名可能對他們壓力太大，但希望他們能打出屬於九太的拚勁跟球風，這應該也是球迷最想看到的。」

談到SBL近年來面臨的困境，歐陽進恆及洪英哲也都有所感慨，現從事不動產生意的歐陽進恆說：「雖然離開籃球圈多年，但仍會注意國內籃球，今天進來感覺球迷少很多，加上SBL在網路上評價始終不是很正面，SBL真的需要提升品牌形象。」

九太科技元老級球星哈孝遠（右起）、歐陽進恆、洪英哲。記者毛琬婷／攝影
九太科技元老級球星哈孝遠（右起）、歐陽進恆、洪英哲。記者毛琬婷／攝影
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SBL金酒富邦勇士

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