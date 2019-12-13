UBA／政大雄鷹籃球隊NCCU Griffins Studio 62正式開幕

政大雄鷹籃球隊提供 分享 facebook

隨全新球季展開，政大雄鷹籃球隊不僅在賽場上展現出全力以赴的拼戰精神，亦期待將運動的力量散佈出去，藉由運動凝聚起政大周邊社群；在JORDAN品牌的支持下，政大雄鷹籃球隊創全台大專院校先例，打造出複合型態的獨創新據點－NCCU Griffins Studio 62，結合「健康飲食 x 創意發想 x 運動文化」，提供完整豐富的運動相關服務與體驗。接下來更將陸續推出包含NCCU Studio 62 Cup籃球聯賽, NTC與NRC課程等多元的活動，落實NCCU Griffins Studio 62打造運動社群的核心宗旨與精神。

緊鄰政大校門口的NCCU Griffins Studio 62，自11月中旬開始試營運以來，已成為政大人熱烈討論焦點，而今天(13日)的正式開幕活動上，政大雄鷹籃球隊榮譽領隊姜豐年、政治大學副校長趙怡、球隊代表孫秉宏總監與陳子威教練、JORDAN品牌代表Paul Newman，以及籃球領域的特別來賓，包含籃球運動員「新台灣人」 戴維斯(Quincy Davis III) 與晧宇國際董事長呂龍麒等人皆出席開幕盛會。政大雄鷹榮譽領隊姜豐年表示，「雄鷹籃球隊已經全力投入球季中，今年球隊也加入許多全新生力軍，希望能用場上的好表現回應各界對雄鷹的支持與關注，同時也期待能將雄鷹在賽場上拚戰不懈的精神與對運動的熱愛帶給更多人，而NCCU Griffins Studio 62就是在這樣的理念下誕生的一個空間，未來我們也期望能打造出政大社群獨特的運動文化空間 ，為政大周邊環境注入不一樣的活力。」

姜豐年說，這是大學結合社區、運動品牌與籃球隊的獨特合作模式！他也宣布，NCCU Griffins Studio 62部分收入將捐給政大體育室，提供政大發展體育用途；同時Studio 62也讓籃球員有培養第二專長的管道

NCCU Griffins Studio 62選址於過去曾是政大周邊人流最熱鬧的香香自助餐舊址，希望能將這個充滿政大人回憶的地點再一次經營起來．店內亦規劃了開放式的創作空間，包含餐飲吧台、工作檯、街舞場地、DJ角落、會議空間還有塗鴉牆，營造出自由創作的氛圍；未來不僅將舉辦豐富活動如雄鷹球賽直播派對、NTC/NRC跑步及訓練課程、各式講座活動提供學生參與，學校社團亦可在此租借場地。

整體空間風格設計上，則結合了政大雄鷹的球隊元素、潮流文化與政大人回憶，店內最醒目的塗鴉牆是由知名藝術家BOUNCE所繪製，運用其所擅長的幾何式色塊風格作為呈現手法，細看會發現整個塗鴉是以政大地圖及色塊建構出的雄鷹圖案，中間的籃球代表著雄鷹的心臟也是政大的體育館，象徵以運動將政大人團結起來！

NCCU Griffins Studio 62店內，亦提供JORDAN品牌配備與雄鷹專屬周邊商品選購，特色商品包含“雄起來打”tee；以雄鷹精神標語為設計靈感，標語背後意涵象徵每一位為雄鷹團隊努力付出的夥伴、球迷、球員、校友與職員，藉由籃球齊聚一堂，打出場場有態度的比賽，亦代表著雄鷹球隊成員卯足全力的拼戰精神。

為提供更全方面的運動相關服務，NCCU Griffins Studio 62除了提供健康茶飲與氣泡飲品，也有和政大校友李啟賓創立的「UP運動吃沙拉」合作，在店內販售由營養師團隊專為不同運動所精心設計的營養補給沙拉，帶給政大校園更健康的飲食選擇。

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