SBL／九太科技重返首戰 女力報到群星、元老球星力挺

九太科技隊重返SBL，邀請球迷熱情進場。 九太科技籃球隊提供 分享 facebook

第17季SBL即將在12月14日於台北和平籃球館點燃戰火，九太科技籃球隊出戰裕隆隊是開幕日首場賽事。重返SBL的九太科技隊為了召喚球迷進場，在開幕日安排TVBS熱門戲劇《女兵日記》續集《女力報到》演員方馨、楊雅筑、梁舒涵、鄭亞、游小白、王尚菲、梁瀚名到場；另外，也有資深球員回娘家活動，邀請九太隊前球員哈孝遠、歐陽進恆、洪英哲，歡迎球迷到場「一起FIGHT」。

SBL第17季將在明（14）日開打，首戰就是下午五點登場的九太科技隊對上裕隆隊，做為SBL元年的元老球隊，九太科技隊今年展現快速強悍球風，在熱身賽中取得1勝1敗的成績。九太科技隊為了鼓勵球迷進場看球，在今年32場出場賽事的中場時間，自費邀請安排表演，從藝人、歌手、特技各式表演均有，32場賽

事場場精彩。開幕戰將可以在YO!SHOW直播的ELEVEN SPORTS PLUS頻道觀看。

九太科技隊重返SBL的第一場賽事，邀請TVBS熱門戲劇《女兵日記》續集《女力報到》演員到場，包括方馨、楊雅筑、梁舒涵、鄭亞、游小白、王尚菲、梁瀚名等主角到場，方馨有「本土劇女王」之稱，拍攝過許多膾炙人口電視劇；楊雅筑則是從童星出道，跨足電影、電視劇、MV等；梁舒涵今年更是獲得54屆金

鐘獎戲劇節目新進演員獎，現場星光熠熠。

為了號召「鐵粉」回歸，九太科技隊特別安排SBL元老們返隊共襄盛舉，包括「小哈」哈孝遠，還有許久不見的球星歐陽進恆、洪英哲，都會在九太科技開幕戰到場向老球迷問好，在九太科技隊重返SBL的首戰，也象徵傳承意味，期許再創高峰。

九太科技隊每一場都會有人員在現場召募球迷後援會，加入九太科技隊後援會，將有超值禮包贈品，包括T恤、手環、毛巾、束口袋等，讓球迷到場一同感受齊心加油的力道與氛圍。

九太科技隊重返SBL，希望在台灣籃壇低迷的時刻，投注資源與心力，重新喚起球迷們對籃球的熱情，每一場都安排精彩表演，期待球迷能夠親臨現場，為喜愛的球星加油喝采，找回熱愛籃球的初心與感動，與九太科技隊在SBL第17季「一起FIGHT」。