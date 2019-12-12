UBA／地主逆轉勝！ 義守3分險勝康寧

從兩位數領先到第四節6分落後，義守大學今天在108學年UBA公開男一級第二階段最終戰陷入苦戰，靠吳彥侖飆進逆轉外線、蘇文儒20分領軍，才以81：78驚險擊敗康寧大學，以第5勝為主場7戰作結。

公開一級共16隊，預賽採單循環，戰績最差的4支隊伍下學年要從公開二級打起，康寧就是新年才升上一級的新面孔，不料今天碰上學年打下亞軍的義守一路緊咬比數，在林柏豪32分貢獻下更看到贏球機會，第四節後段還曾取得6分領先。

最後2分17秒飆進逆轉外線的吳彥侖說，心態是今天苦戰關鍵，「打哪支球隊都一樣，沒有穩贏也沒有穩輸，要用最好的心態去面對，但今天就是心態沒做好。」

他投進超前外線後，再因康寧出現違反運動精神犯規，最後23秒兩罰1中後義守仍握有球權，康寧祭出犯規戰術送蘇文儒上罰球線，他兩罰1中讓康寧看到追平機會，但最後追平出手沒破網，讓義守在一面倒球迷歡呼中迎接勝利。

義守是第二階段東道主，前6場比賽戰績是4勝2敗，輸給高師大的比賽就是先盛後衰，吳彥侖說：「對高師就有這樣的經驗，從贏打到輸，所以今天最多落後6分也沒想太多，只想先超前再好好守一個，剛好也抄到球，出現這樣的空檔。」

義守教頭謝玉娟透露，原本打算磨練年輕球員，一度不打算登錄吳彥侖，是陳孝禹身體不舒服才改登錄吳彥侖，不料戰局卻發展得如此緊張，「小娟姊」嘆說：「多磨合，下階段應該會再好一點。」