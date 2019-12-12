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UBA／扛洋將打出代表作 政大新兵：腰快散掉

2019-12-12 19:34聯合報 記者曾思儒／高雄即時報導

今年成為政治大學雄鷹男籃新兵的涂亦含，108學年公開男一級第二階段最終戰打出代表作，面對塞內加爾籍洋將斑霸坐鎮的中州科大貢獻全隊最高17分，助隊以79：67打下第5勝，不讓「洋將對決」專美於前。

斑霸從104學年就代表中州出賽，政大則有同是塞內加爾籍的雙洋將聶歐瑪和丁恩迪，不過聶歐瑪預賽前成傷兵，第二階段前7場比賽只剩丁恩迪挑大梁。

今天兩軍正面對決，斑霸上半場就有12分、12籃板，全場20分、21籃板也壓過丁恩迪的12分、14籃板，但政大除有「阿涂」涂亦含貢獻17分，射手李允傑也貢獻3記三分球，加上簡賀宇和洪楷傑各10分挹注，扭轉首節16：20落後，以兩位數差距撂下第5勝。

面對斑霸打出大學代表作，涂亦含不改搞笑本性，賽後第一句就是「腰快散掉」，再說之後面對洋將「就交給（張）鎮衙守」，還開玩笑說之後碰有雙洋將的世新大學堪慮，「我打一場就快散掉，世新還有兩個洋將，如果譚傑龍再回來，我就要住院了！」

笑鬧完他正色說，大學前6場球發揮不是太好，「前幾場沒把握，這場才有在打比賽的感覺，也是給自己多點信心。」他前6場球合計拿10分，今天上場12分鐘效率驚人，9投6中攻下17分，成政大板凳奇兵。

政大教頭陳子威樂見替補球員挺身而出，「帶5勝進去，8強機會高，這場替補球員有跳出來，涂亦含、李允傑、林勵和簡賀宇都有打出來，板凳打出信心，希望能讓戰力再提升。」

「阿涂」高中就讀青年高中，教練團之一的許智超也是中州科大教頭，面對恩師打出代表作，許智超點頭說：「就是阿涂這個點沒守住，其他點都守得不錯，不過也是要他投得進。」

斑霸（右）今年夏天加強外線，今天投進兩記三分球。圖／大專體育總會提供
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政大菜鳥涂亦含（中）面對斑霸打出UBA代表作。圖／大專體育總會提供
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政大丁恩迪（左）和斑霸正面對決。圖／大專體育總會提供
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許智超青年高中洪楷傑

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