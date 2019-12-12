UBA／追平罰球失手 明道1分淚敗高師大

巫正威追平罰球失手，跪在場中落淚。圖／大專體育總會提供 分享 facebook

最後0.7秒，落後2分的明道大學獲得罰球機會，但巫正威第一罰雖命中，第二罰卻彈框而出，只能落淚看高師大以83：82帶走UBA公開男一級第二階段最後一戰的勝利。

明道是103學年UBA公開一級冠軍，但主力相繼畢業後戰力下降，上學年還在公開二級，今年才升到公開一級，在義守大學進行的第二階段預賽前6戰打下2勝，今天首節又領先半個「地主」高師大，儘管第二節被對手灌進34分，但第四節仍緊咬比分，一度看到勝利機會。

巫正威（右）是明道最後一擊設定的執行球員。圖／大專體育總會提供 分享 facebook

決勝節最後1分55秒，明道「一哥」曾柏喻投進24秒進攻到點前的高難度打板球，比分追到77：81，之後快攻得手再將差距縮小2分；高師大靠後衛莊博強最後56秒打板進球止血，但巫正威也在籃下找到機會，差距回到2分差。

高師大接續進攻失手，留給明道12.7秒布署最後一擊，明道外線嘗試雖落空，但巫正威籃下撿到球，出手造成莊博強犯規，最後0.7秒站上罰球線；他第一罰把握住，但最後的追平機會失手，槍響時忍不住跪地掩面落淚。

莊博強（右）為高師大貢獻14分。圖／大專體育總會提供 分享 facebook

錯失延長賽機會，明道教頭蔡耀勛雖喊可惜，但也肯定子弟兵表現，「賽前有做功課，第一節針對對手進攻、防守去執行，做得很好，後來專注度不夠，被打了一波，但後面又執行得很好，這樣的輸球沒有關係。」他也提到，最後一波原本戰術設計是要先拿兩分，但執行並不成功，可惜獲得的罰球機會沒把握，「我是想打延長賽的，我們氣勢起來了，打延長未必會輸。」

昨天休兵的曾柏喻，今天復出攻下全場最高23分，他透露昨天休兵是因碰政治大學時撞傷左膝，經檢查有挫傷狀況，今天也是忍痛出賽，下周四開打的第三階段出賽情形還要視身體狀況而定。

高師大驚險收下第4勝，教頭徐耀輝稱「可以接受的目標」，最後把巫正威送上罰球線的莊博強則笑說，對手罰球當下，自己心情還算平靜，「最多就是打延長，反正他也不一定都會進，還好。」

高師大有4人得分兩位數，林子洧19分最佳，高士杰15分，莊博強14分、中鋒羅振峰貢獻11分、10籃板；明道得分集中在3名球員身上，曾柏喻23分，鍾凱聖和巫正威個貢獻20分和19分。