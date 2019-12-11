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UBA／南湖戰神雙雙休兵 台師大破百大勝明道

2019-12-11 17:23聯合報 記者曾思儒／高雄即時報導

台師大陳又瑋攻下10分。圖／大專體總提供
台師大陳又瑋攻下10分。圖／大專體總提供
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高中時期都有「南湖戰神」封號的曾柏喻和周桂羽，所屬的明道大學和台灣師大今天在UBA公開一級預賽碰頭，兩人都沒上陣，由今年才加入台師大的南湖高中學弟許敬恩挑大樑，台師大也在5人得分兩位數發揮下，以104：47大勝明道，收下6連勝。

曾柏喻和周桂羽是相隔一屆的南湖學長、學弟，周桂羽104學年HBL更和簡廷兆聯手打下季軍，創下隊史最佳戰績。今年明道從公開二級升上公開一級，曾柏喻成球隊主要進攻點，前5戰平均可攻下18.8分，但今天只穿便服坐板凳區，周桂羽則因腳踝嚴重扭傷，這階段7戰確定都缺席。

明道曾柏喻今天休兵。圖／大專體總提供
明道曾柏喻今天休兵。圖／大專體總提供
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兩隊頭號戰將都免戰下，台師大首節已取得24：15領先，第二節再打出24：10攻勢，加上第三節只讓明道拿到5分，差距愈拉愈大，最終就以57分差距大勝明道，繼續維持不敗之身。

代掌兵符的台師大助理教練盧譽誠提到，今年新生多，隊形還在磨合中，不過幾名新生也有把握到周桂羽因傷缺陣空檔，「許敬恩就有慢慢融入球隊，他在南湖是學長，球權多，現在球權少一點，他剛來就有說不知道和學長如何配合，現在已經能把握到快攻，畢竟他切入突破沒有問題，只是投籃信心還不夠。」

許敬恩今天攻下17分，搭配大二射手黃泓諭14投7中飆進22分，以及張兆辰14分、蘇士軒10分和陳又瑋10分挹注，點點開花延續連勝。

UBA公開一級共16隊，打完單循環後取前8晉級，台師大6連勝在手，成預賽第二階段唯一不敗之師，也讓周桂羽可以稍為安心養傷；今天賽前還有和隊友一起熱身的他評估，目前傷勢大概痊癒8成，但肌力還沒恢復，保險起見，明年一月會是比較適合的復出時間。

台師大張兆辰貢獻14分、7籃板。圖／大專體總提供
台師大張兆辰貢獻14分、7籃板。圖／大專體總提供
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周桂羽南湖高中陳又瑋

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