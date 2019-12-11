UBA／遲到剃髮 高師大4將平頭亮相

王繁宇（右）和王偉丞都因遲到剃髮。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

9月大陸移地訓練時不小心睡過頭，高師大4名球員王繁宇、高士杰、王偉丞和王炎頡剃髮當處罰，大四的王繁宇抓抓頭說：「當時是剃3分頭，高中後就沒剪過那麼短了。」

UBA公開男一級第二階段預賽在義守大學進行，上周五到日有電視直播，王繁宇在迎接新學年賽程前還特別再修整了自己髮型，他不好意思說，球隊教練徐耀輝注重時間觀念，儘管是因移訓時收手機，又沒注意到飯店打來的提醒才小小睡過頭，遲到時間並不長，但該接受的處罰就該執行。

剃髮球員的造型在隊友中十分醒目，不過實際上場的卻只有3人，後衛王偉丞在預賽前練球左腳踝「大扭」，這階段前7戰都掛免戰牌，徐耀輝坦言對球隊調度有很大影響，「偉丞之前狀況很好，比賽前大扭，我們控球只剩一個，很可惜，當然有差。」

高師王炎頡（左）阻擋康寧韋浩誠進攻。圖／大專體總提供 分享 facebook

高師大原本這階段7戰設定搶5勝，但首戰進攻當機下意外大輸給中州科大，今天在隊長莊博強13分領軍下以83：50擊敗康寧大學，6場打完勝率剛好5成，明天對上明道大學已下達必勝令，盼帶著4勝進入下階段的單循環賽程。

今天只拿5分的王繁宇提到，少了王偉丞穿針引線，戰力影響很大，感覺球隊這階段還沒進入比賽節奏，加上第一場敗給中州多少影響士氣，不過球隊也透過不斷開會和研究對手找到突破口，相信整體表現能漸入佳境。

康寧吞敗後的戰績累積到1勝5敗，在第二階段敬陪末座。