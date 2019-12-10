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SBL／博斯轉播喊卡 改由Eleven Sports接手

2019-12-10 12:44聯合報 記者劉肇育／即時報導

SBL轉播單位又換，目前已經確定將由Eleven Sports與麥卡貝兩家轉播頻...
SBL轉播單位又換，目前已經確定將由Eleven Sports與麥卡貝兩家轉播頻道直播。 記者曾吉松／攝影
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在新賽季開打前四天， 第17季SBL超級籃球聯賽卻傳出與原先轉播單位博斯運動頻道合約交涉破裂的消息，新賽季將由籃協出面擔任製播單位，並接洽轉播頻道進行製播工作，目前已經確定將由壹拾壹體育網（Eleven Sports）與麥卡貝兩家轉播頻道願意提供賽事直播服務。

第17季SBL轉播單位在上月底的球團會議後，敲定由博斯運動頻道接下，不過中華籃協始終未與該頻道完成合約簽署，而今天中華籃協也發出新聞稿表示，第17季SBL經過本會與球團商議結果，將由籃協出面擔任製播單位，接洽轉播頻道進行製播工作，協會已著手與各家媒體單位洽詢SBL賽事轉播意願，目前確定已有Eleven Sports和麥卡貝兩家轉播頻道願意提供賽事直播服務，本會將秉持著第17季的標語「一起FIGHT」的精神，找尋更多頻道共同播出SBL精彩賽事，一同為SBL增加曝光率提高賽事能見度。

Eleven Sports過去曾接手WSBL的轉播工作，近兩季更是ABL寶島夢想家的固定合作對象，除了在籃球領域外，過去也曾轉播Lamigo桃猿隊、富邦悍將以及統一7-ELEVEn獅隊主場比賽和中華職棒二軍季賽。

SBL統一7-ELEVEn獅富邦悍將

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