親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

反送中／遊行群眾抵中環與港警對峙 高院大門起火燃燒

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

運動筆記【焦點人物】NRC FAST 42 張睿森 – 衝破舒適圈，成為夢想的騎士【賽事】新春開跑！ 2020 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松
健行筆記看海的日子~鳶嘴山~尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1
NBA今日五大好球 (12月8日)焦點球員- Donovan Mitchell (12月8日)

SBL／痛痛人復出 謝宗融求整季健康

2019-12-08 20:57聯合報 記者曾思儒／即時報導

瓊斯盃前到日本移地訓練，台銀隊長人謝宗融卻意外傷了右手小指肌腱，9月動刀後積極復健，總算趕在開季前歸隊，今天最後一場熱身賽還在讀秒階段完成關鍵「3分打」，助台銀以80：77力退台啤隊。

攻下7分的謝宗融，賽後看著沒有完全消腫的右小指苦笑說：「活動度還沒到完全好，要慢慢凹，投籃還好，平常也會固定，但還是會怕怕的，怕再戳到。」他透露最後42.5秒籃下放進造成台啤球員犯規的當下，就很怕舊傷復發，「有再看一下，有沒有歪掉。」

謝宗融過去就有足底筋膜炎舊疾，但2017年以SBL第15季選秀「狀元」身分加入台銀後，大小傷勢也不斷，菜鳥年開季前就因腳傷缺陣3個月，去年瓊斯盃又扭傷腳踝、今年再遇手傷，被虧該去好好求個平安。

他坦言，養傷期間少打許多比賽，熱身賽還在找比賽感覺，今天下半場至少有穩穩把握進球，新球季目標除了健康完賽，還有完成教練團賦予的任務，「做好自己本分，做好教練交代的東西，把籃板鞏固好。」

第一年接台銀兵符的陳國偉提到，菜鳥長人劉人豪表現有漸入佳境，球隊四號位也還有不少球員，盼大家良性競爭，幫助球隊打出好成績。

和謝宗融同年進入SBL的台啤前鋒張銘峰，今年服完兵役才再度歸隊，錯過觀護盃讓他直言「差很多」，剛歸隊腦袋還常常「卡」住，在學長蔣淯安不斷提點下才逐漸跟上隊友腳步，不過今天攻下8分的他自評還沒完全抓到比賽節奏，希望能盡快適應。

謝宗融（左）手傷復出，完成關鍵「3分打」。圖／中華籃球協會提供
謝宗融（左）手傷復出，完成關鍵「3分打」。圖／中華籃球協會提供
分享

謝宗融瓊斯盃台啤

延伸閱讀

SBL／韓國瑜板橋造勢 球員成「受害者」

SBL／菜鳥霹靂膽 張家禾再攻全隊最高

SBL／裕隆新兵談差異 簡浩：隊友台語講很多

SBL／梅奧傳功 黃鎮要為台啤拿金盃

相關新聞

ABL／吳松蔚3分神射飆分 夢想家宰黑熊開胡

2019-12-08 17:49

SBL／裕隆新兵談差異 簡浩：隊友台語講很多

2019-12-08 17:46

SBL／韓國瑜板橋造勢 球員成「受害者」

2019-12-08 20:03

SBL／菜鳥霹靂膽 張家禾再攻全隊最高

2019-12-08 19:42

SBL／梅奧傳功 黃鎮要為台啤拿金盃

2019-12-08 00:05

ABL／「超越勝負」滿場球迷見證首場台灣內戰

2019-12-08 00:01

UBA／「雙衛」聯手 台師大奪3連勝

2019-12-07 23:15

SBL／向梅奧討教 黃鎮：再拚一座冠軍

2019-12-07 20:28

SBL／狀元郎張家禾首秀搶眼 教練：他比賽型

2019-12-07 19:41

ABL／富邦勇士備戰客場之旅 全賽季直飛不轉機

2019-12-07 18:29

ABL／夢想家開季3連敗 主帥願扛責

2019-12-07 18:16

ABL／奪台灣內戰首勝 許晉哲：球迷進場大於勝負

2019-12-07 17:55

ABL／土洋戰力齊開砲 富邦勇士奪台灣內戰首勝

2019-12-07 17:04

ABL／台灣內戰林書緯復出 富邦奧斯丁首秀再等等

2019-12-07 14:27

籃球／富邦換帥奪總冠軍 勇士教頭許晉哲寫先例

2019-12-07 09:06

SBL／九太洋將賽森超快融入 繳全能數據還會「國罵」

2019-12-07 00:14

SBL／賽森首秀23分12籃板 九太科技退璞園

2019-12-06 19:31

SBL／王位空了 裕隆新賽季放話重返榮耀

2019-12-06 00:17

UBA／半個地主失常 高師大連3年輸首戰

2019-12-05 21:32

轉戰中國如魚得水 林書豪CBA之路追求完美

2019-11-26 07:00
看更多

熱門文章

NBA／獨行俠大勝鵜鶘 唐西奇追平喬丹紀錄

2019-12-08 08:43

NBA／傳騎士拋售勒夫 外媒曝5大潛在下家

2019-12-08 10:42

NBA／與女工作人員相撞插曲 詹皇：更該謙虛待人

2019-12-08 16:50

NBA／胡德跟腱重傷恐賽季報銷 拓荒者隊友不捨

2019-12-08 10:12

NBA／衛少連三戰大三元 火箭射日收二連勝

2019-12-08 12:41

NBA／西蒙斯飆三分 76人痛宰騎士延續主場不敗

2019-12-08 11:33

游泳／美國公開賽200蝶摘銀 王冠閎寫台灣新頁

2019-12-08 11:32

MLB／馬林魚釋出陳偉殷 美媒：該增加救兵了

2019-12-08 10:43

NBA／已3戰大勝逾40分 獨行俠有機會破聯盟紀錄

2019-12-08 11:53

NBA／慘敗獨行俠46分 鵜鶘主帥：無競爭力可言

2019-12-08 10:02

MLB／去年靜悄悄被罵翻 洋基全力挖柯爾

2019-12-08 12:10

NBA／傳騎士清倉拍賣 2張到期約成籌碼

2019-12-08 12:35

NBA／76人教頭許耶誕願望 西蒙斯場場外線出手

2019-12-08 14:28

NBA／湖人離開LA沒輸過 AD：大家為彼此而戰

2019-12-08 00:07

NBA／火箭提交抗議爭重賽 波總：過去就該過去

2019-12-08 16:25

專訪／12強情蒐獲好評 林聿文：不挨罵就好

2019-12-08 11:25

NBA／激勵隊友投3分 巴特勒打賭一球500美元

2019-12-08 15:55

棒球／奧運棒球6搶1資格賽 中華隊首戰確定打澳洲

2019-12-08 19:22

棒球／曹祐齊不願有特權 曹竣崵為兒子驕傲

2019-12-08 08:37

專訪／龍迷變聯盟紀錄員 林聿文：棒球不有趣了

2019-12-08 11:25

NBA／不只換主帥 外媒曝尼克總裁也恐將下台

2019-12-08 09:15

ABL／「超越勝負」滿場球迷見證首場台灣內戰

2019-12-08 00:01

羽球年終賽／打出生涯年 小天盼破「魔咒」

2019-12-08 00:18

中職／悍將拚冠都差一步 聯盟教頭最高薪挖洪總

2019-12-08 00:10

NBA／換帥也沒用 尼克1分惜敗溜馬吞9連敗

2019-12-08 11:19

NBA／尼克主帥空缺 傳傑克森、漢蒙等人為選項

2019-12-08 15:21

中職／千勝里程碑留給悍將 洪一中後年可望達陣

2019-12-08 09:43

NBA／追隨安比德腳步 唐西奇獲SI最佳突破獎

2019-12-08 16:44

專訪／因應亞職大賽情蒐任務 林聿文意外接招

2019-12-08 11:25

SBL／裕隆新兵談差異 簡浩：隊友台語講很多

2019-12-08 17:46

韓職／大都會近兩季5敗投手 斗山砸100萬美元簽人

2019-12-08 13:34

NBA／金州勇士成西區爐主 柯爾：很享受這季

2019-12-08 20:00

ABL／吳松蔚3分神射飆分 夢想家宰黑熊開胡

2019-12-08 17:49

SBL／韓國瑜板橋造勢 球員成「受害者」

2019-12-08 20:03

UBA／「雙衛」聯手 台師大奪3連勝

2019-12-07 23:15

帶舊傷征服柬埔寨 陳彥博220公里超馬賽摘冠

2019-12-08 15:13

SBL／梅奧傳功 黃鎮要為台啤拿金盃

2019-12-08 00:05

MLB／陳偉殷目標先發 1月初回美自主訓練

2019-12-08 16:14

旗山香蕉馬拉松 冷天中創意開跑

2019-12-08 13:07

NBA／今日戰績表 唐西奇刷數據率獨行俠5連勝

2019-12-08 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top