SBL／痛痛人復出 謝宗融求整季健康

瓊斯盃前到日本移地訓練，台銀隊長人謝宗融卻意外傷了右手小指肌腱，9月動刀後積極復健，總算趕在開季前歸隊，今天最後一場熱身賽還在讀秒階段完成關鍵「3分打」，助台銀以80：77力退台啤隊。

攻下7分的謝宗融，賽後看著沒有完全消腫的右小指苦笑說：「活動度還沒到完全好，要慢慢凹，投籃還好，平常也會固定，但還是會怕怕的，怕再戳到。」他透露最後42.5秒籃下放進造成台啤球員犯規的當下，就很怕舊傷復發，「有再看一下，有沒有歪掉。」

謝宗融過去就有足底筋膜炎舊疾，但2017年以SBL第15季選秀「狀元」身分加入台銀後，大小傷勢也不斷，菜鳥年開季前就因腳傷缺陣3個月，去年瓊斯盃又扭傷腳踝、今年再遇手傷，被虧該去好好求個平安。

他坦言，養傷期間少打許多比賽，熱身賽還在找比賽感覺，今天下半場至少有穩穩把握進球，新球季目標除了健康完賽，還有完成教練團賦予的任務，「做好自己本分，做好教練交代的東西，把籃板鞏固好。」

第一年接台銀兵符的陳國偉提到，菜鳥長人劉人豪表現有漸入佳境，球隊四號位也還有不少球員，盼大家良性競爭，幫助球隊打出好成績。