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SBL／菜鳥霹靂膽 張家禾再攻全隊最高

2019-12-08 19:42聯合報 記者曾思儒／即時報導

熱身賽首戰攻下全隊最高分，台銀隊第17季SBL的選秀「狀元」張家禾今天再攻下全場最高16分，包括最後1分07秒超前罰球，加上42.5秒中鋒謝宗融再完成「3分打」，助台銀後來居上，以80：77逆轉台啤隊。

兩隊今天比數緊咬，三節打完還以62：62戰平，但台銀洋將瓊斯節末一次碰撞後一度倒地造成虛驚，最後才在隊友簇擁下起身回到板凳區；第四節台啤先打出11：4攻勢，但7分領先沒能維持，張家禾1分07秒兩罰俱中後助隊76：75超前，謝宗融籃下放進球又造成台啤犯規，「3分打」得手後差距擴大到79：75，最後21.7秒林柏偉兩罰中1再添保險分，台啤最追平外線又彈框而出，讓台銀以3分差帶走勝利。

台銀教頭陳國偉坦言，張家禾表現讓他驚豔，「他不會緊張，是興奮，心臟很大顆，不會害怕遇到狀況，今天失誤是多（4次），不過遇到包夾時會去找傳球機會，不是被壓制住。」張家禾熱身賽兩戰的好表現，也讓今年接下兵符的陳國偉多了些期待，「如果開季能繼續維持，我們就多一個很好用的球員。」

熱身賽表現讓人印象深刻，張家禾透露，其實剛進台銀就受過「震撼教育」，「身體強度差很多，練球時感受就滿明顯，我們要一對一防守，輸了就繼續守，我就被學長『處理』了兩輪。」

感受到SBL和UBA不同的強度，張家禾認真加強身體強度，有時練完球也會自主重訓，希望一步步跟上學長腳步，他笑說：「熱身賽感覺有提早進入進入狀況，信心有增加，之後開季比較沒壓力，熱身賽怎麼打，開季就怎麼打！」

台銀和台啤今天雙洋將都有上陣，但上場時間都不超過15分鐘，測試陣容和磨練本土企圖明顯；陳國偉認為自家洋將米歇爾防守對方塞瑟夫「看起來還可以」，實際狀況就等開季見真章。

台銀隊張家禾（中）攻下全場最高的16分。圖／中華籃球協會提供
台銀隊張家禾（中）攻下全場最高的16分。圖／中華籃球協會提供
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台銀隊中鋒劉人豪（中）是今年SBL新人。圖／中華籃球協會提供
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張家禾台啤謝宗融

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