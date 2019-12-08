親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記【焦點人物】NRC FAST 42 張睿森 – 衝破舒適圈，成為夢想的騎士【賽事】新春開跑！ 2020 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松
健行筆記看海的日子~鳶嘴山~尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1
NBA今日五大好球 (12月8日)焦點球員- Donovan Mitchell (12月8日)

SBL／裕隆新兵談差異 簡浩：隊友台語講很多

2019-12-08 17:46聯合報 記者曾思儒／即時報導

簡浩（左）是裕隆隊年紀最長的球員。圖／中華籃球協會提供
簡浩（左）是裕隆隊年紀最長的球員。圖／中華籃球協會提供
分享

一開賽雖陷入0：10落後，裕隆隊靠下半場反撲，第17季SBL最後一場熱身賽演出逆轉勝，以78：75擊敗九太隊，裕隆4名新成員林宜輝簡浩、呂濟而和盧冠軒今天也都出賽，和新隊友透過實戰磨合。

裕隆教頭李啟億提到，簡浩和林宜輝經驗老到，融合沒有太大問題，「濟而和冠軒比較放不開，磨合要再快點。」不過兩名洋將因感冒缺席熱身賽，裕隆完整陣容還沒真正在比賽「合體」，熱身賽主要在於看出隊形防守上的問題，整體狀況仍要等下周球季正式展開才見真章。

待過璞園隊和台啤隊的簡浩，今天上場13分鐘4投2中拿4分，他笑說裕隆雖是新東家，和部分成員都曾合作過，「很好，超棒，大家都很有信心，會互相鼓勵，很有家庭的感覺。」

若要說裕隆和之前效力過的隊伍有什麼明顯差異，簡浩大笑說：「裕隆會講台語的比較多。」台美混血的他中文已經說得「溜」，台語仍是不太行，「不過如果說髒話，我是聽得懂啦。」他幽默補充。

林宜輝和呂濟而從達欣隊轉戰裕隆，熱身賽首戰沒上場的林宜輝，今天上場12分鐘攻下6分，呂濟而則是上場17分鐘就犯滿畢業。

林宜輝（右）切入上籃。圖／中華籃球協會提供
林宜輝（右）切入上籃。圖／中華籃球協會提供
分享

33歲的林宜輝很感謝裕隆球團的提攜，「也謝謝教練找到我的優勢去打，打起來就輕鬆很多。」他在裕隆年紀僅次於34歲的簡浩，在球員生涯晚期來到新環境，他強調一切以團隊為主，「希望幫助球隊，先拿好成績，個人成績沒想那麼多。」

九太開賽打出10：2攻勢，領先一度達15分，但半場42：34的優勢第三節全部花光，雖帶著60：58微幅領先進入第四節，但被盧冠良連拿8分超前比數，于煥亞和柯旻豪各20分和15分表現也沒能守護勝利。

林宜輝簡浩

延伸閱讀

SBL／向梅奧討教 黃鎮：再拚一座冠軍

SBL／狀元郎張家禾首秀搶眼 教練：他比賽型

SBL／王位空了 裕隆新賽季放話重返榮耀

相關新聞

ABL／吳松蔚3分神射飆分 夢想家宰黑熊開胡

2019-12-08 17:49

SBL／梅奧傳功 黃鎮要為台啤拿金盃

2019-12-08 00:05

ABL／「超越勝負」滿場球迷見證首場台灣內戰

2019-12-08 00:01

UBA／「雙衛」聯手 台師大奪3連勝

2019-12-07 23:15

SBL／向梅奧討教 黃鎮：再拚一座冠軍

2019-12-07 20:28

SBL／狀元郎張家禾首秀搶眼 教練：他比賽型

2019-12-07 19:41

ABL／富邦勇士備戰客場之旅 全賽季直飛不轉機

2019-12-07 18:29

ABL／夢想家開季3連敗 主帥願扛責

2019-12-07 18:16

熱門文章

NBA／獨行俠大勝鵜鶘 唐西奇追平喬丹紀錄

2019-12-08 08:43

NBA／傳騎士拋售勒夫 外媒曝5大潛在下家

2019-12-08 10:42

NBA／與女工作人員相撞插曲 詹皇：更該謙虛待人

2019-12-08 16:50

NBA／胡德跟腱重傷恐賽季報銷 拓荒者隊友不捨

2019-12-08 10:12

ABL／富邦勇士備戰客場之旅 全賽季直飛不轉機

2019-12-07 18:29

NBA／衛少連三戰大三元 火箭射日收二連勝

2019-12-08 12:41

NBA／西蒙斯飆三分 76人痛宰騎士延續主場不敗

2019-12-08 11:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top