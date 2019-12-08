SBL／裕隆新兵談差異 簡浩：隊友台語講很多

簡浩（左）是裕隆隊年紀最長的球員。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook

一開賽雖陷入0：10落後，裕隆隊靠下半場反撲，第17季SBL最後一場熱身賽演出逆轉勝，以78：75擊敗九太隊，裕隆4名新成員林宜輝、簡浩、呂濟而和盧冠軒今天也都出賽，和新隊友透過實戰磨合。

裕隆教頭李啟億提到，簡浩和林宜輝經驗老到，融合沒有太大問題，「濟而和冠軒比較放不開，磨合要再快點。」不過兩名洋將因感冒缺席熱身賽，裕隆完整陣容還沒真正在比賽「合體」，熱身賽主要在於看出隊形防守上的問題，整體狀況仍要等下周球季正式展開才見真章。

待過璞園隊和台啤隊的簡浩，今天上場13分鐘4投2中拿4分，他笑說裕隆雖是新東家，和部分成員都曾合作過，「很好，超棒，大家都很有信心，會互相鼓勵，很有家庭的感覺。」

若要說裕隆和之前效力過的隊伍有什麼明顯差異，簡浩大笑說：「裕隆會講台語的比較多。」台美混血的他中文已經說得「溜」，台語仍是不太行，「不過如果說髒話，我是聽得懂啦。」他幽默補充。

林宜輝和呂濟而從達欣隊轉戰裕隆，熱身賽首戰沒上場的林宜輝，今天上場12分鐘攻下6分，呂濟而則是上場17分鐘就犯滿畢業。

林宜輝（右）切入上籃。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook

33歲的林宜輝很感謝裕隆球團的提攜，「也謝謝教練找到我的優勢去打，打起來就輕鬆很多。」他在裕隆年紀僅次於34歲的簡浩，在球員生涯晚期來到新環境，他強調一切以團隊為主，「希望幫助球隊，先拿好成績，個人成績沒想那麼多。」

九太開賽打出10：2攻勢，領先一度達15分，但半場42：34的優勢第三節全部花光，雖帶著60：58微幅領先進入第四節，但被盧冠良連拿8分超前比數，于煥亞和柯旻豪各20分和15分表現也沒能守護勝利。