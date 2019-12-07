SBL／向梅奧討教 黃鎮：再拚一座冠軍

上季SBL結束後轉戰中國大陸NBL，前達欣隊射手黃鎮，新球季改披台啤隊戰袍。7日SBL熱身賽對璞園隊攻下11分、3籃板，終場台啤與璞園75：75握手言和。歷經NBL歷練，加上前東家告別SBL，黃鎮心態漸趨成熟，上季SBL、NBL正巧和梅奧（O.J. Mayo）同隊，黃鎮也把握機會向梅奧討教，目標再拚一座冠軍。

台啤新球季添進范士恩、黃鎮兩名即戰力，29歲的黃鎮，2017年幫助達欣捧起隊史第二冠，好表現獲選中華隊。今年曾西進NBL效力湖南隊，黃鎮在達欣宣布回歸甲組聯賽後，以三年約轉戰台啤。

「新球季的目標，當然希望能幫助球隊再拿一次冠軍。主要發揮自己的元素和特色，盡快融入球隊。」黃鎮坦言，NBL球隊制式化，他也必須去克服主、客場移動，對他而言都是挑戰，加上球隊解散，自己心態有所改變，今年轉戰ABL富邦勇士隊的梅奧，就是他討教的對象。

黃鎮與梅奧特別有緣，上季在SBL達欣同隊，NBL效力湖南再續前緣，也讓黃鎮有更多機會向梅奧學習，「碰巧跟他同隊了兩個賽季，也因為比較熟悉，賽前、賽後都會一起練球、交流，他也不吝嗇向我分享經驗。他加盟富邦時，我也有傳訊息恭喜他。」