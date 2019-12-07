SBL／狀元郎張家禾首秀搶眼 教練：他比賽型

台銀隊選秀狀元張家禾，7日熱身賽迎戰裕隆隊攻下全隊最佳15分，幫助球隊69：61擊敗裕隆，熱身賽開紅盤。台銀教頭陳國維口中的「比賽型」球員，張家禾透露，其實前陣子練球才陷低潮，傳訊息問教練後豁然開朗。

此役裕隆「兩老」呂政儒、林宜輝作壁上觀，台銀在首節落後情況下，次節回敬23：12攻勢，終場69：61拿下勝利。狀元郎張家禾繳出五成命中率，成為球隊亮點。

畢業自台藝大的張家禾，今年選秀會獲台銀青睞，首秀繳全隊最佳15分、4籃板外帶抄截、助攻各1。打球以來比賽興奮大過緊張，張家禾是教練口中的比賽型，倒是近日練習時遭遇瓶頸。

「會想要做到很多面向，反而導致練球狀況差。」自知訓練狀況不佳，張家禾「私訊」教練求解方，「想知道哪裡可以更好，教練也給我信心，要我發揮自己的優勢。」

頂著狀元頭銜，張家禾認為這並非壓力，不會去想太多造成反效果，「選到（狀元）也不會因此比較強，還是要努力。」

教練陳國維坦言，球隊在觀護盃後近況有點下滑，一度對球員下重話，但對於張家禾傳訊息舉動相當贊同，代表他夠認真，「新人本來就不用想太多，我希望他做自己最優勢的，就算欠缺防守但拚勁要有。」