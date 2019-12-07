ABL／富邦勇士備戰客場之旅 全賽季直飛不轉機

富邦勇士隊在主場四連戰後今天迎來首場客場比賽，不過卻是前進彰化八卦山上與地主寶島夢想家隊對戰，且球隊幾名人氣球星包括林志傑、林書緯、曾文鼎等人都還獲得球迷的熱烈支持，總教練許晉哲在今天賽後表示，接下來的客場作戰對於球隊來說才是考驗，不過富邦勇士球團為了減低球員移動上的消耗，將會安排全賽季客場直飛不轉機。

富邦在主場四連戰拿下三勝一敗後，今天轉戰寶島夢想家主場彰化體育館，卻未能感受到太多「客場作戰」的氛圍，從賽前球員介紹到比賽後，都有不少球迷為富邦勇士的球員打氣，讓兩隊整場比賽打來是一團和氣，富邦勇士總教練許晉哲在賽後也感謝球迷的支持，並強調球迷願意進場看球意義遠大於這場比賽的勝負，也肯定夢想家的經營有成。

但許晉哲也指出，接下來球隊將前往澳門挑戰戰狼隊，才是他們客場考驗的開始，「客場作戰要面對的不僅是球迷帶來的壓力，還包括飲食、練球等等，不過我們感覺已經愈來愈能適應ABL裁判的尺度，這對球隊來說是一件好事。」