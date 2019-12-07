ABL／洋將不夠力、團隊缺連結 夢想家三連敗主帥扛責

寶島夢想家隊在今天於主場不敵富邦勇士隊後苦吞開季三連敗，其中球隊三洋將雖然得分皆來到雙位數，不過主帥朱利爾斯（Kyle Julius）坦言，以ABL的洋將標準，三人的表現仍舊不足，且他與球員間的聯結度也不夠，將會扛下開季三連敗的所有責任。

夢想家今年在本土陣容上大幅補強，找來楊敬敏、張宗憲雙國手，不過開季後陳世念、陳孝榮接連傳出傷情，錢肯尼與吳松蔚更因為上賽季工作證申請疏失與兵役問題分別無法參與主、客場賽事，團隊戰力大打折扣。

不過與上賽季相比差最多的仍是三洋將戰力，雖然找來昔日NCAA得分王基恩（Marcus Keene）與過去在ABL有不錯表現的杰倫楊（Jerran Young）助拳，但兩人卻無法與本土球員產生良好化學效應，讓夢想家在開季前三場比賽打得是力不從心。

對於球隊苦吞三連敗，總教練朱利爾斯今天賽後將所有責任一肩扛下，「今天整場40分鐘我們的表現都不好，輸球是應該的結果，不論是洋將表現還是團隊磨合都還有進步空間，我應該要為0勝3敗負責任。」

朱利爾斯坦言，依照ABL三洋將每場比賽必須至少拿下60到65分的標準，今天球隊三洋將基恩、杰倫楊與李恩只拿下53分確時是不夠好，但他認為自己與球員間的連結也不夠強，自己必須要扛起所有責任，「球員練球都相當認真，希望大家不要苛責他們。」