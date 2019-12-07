ABL／奪台灣內戰首勝 許晉哲：球迷進場大於勝負

ABL史上首場台灣內戰今天在彰化體育館登場，富邦勇士隊靠著團隊多點開花的攻勢以90：81輕取地主寶島夢想家隊，對於球隊拿下這意義非凡的一勝，富邦勇士總教練許晉哲表示，勝負並不是這場比賽的最大重點，而是兩隊如何把球迷帶回球場。

夢想家與富邦勇士今年在ABL主場賽事中皆開出票房紅盤，今天舉行的台灣內戰門票更是早早就一掃而空，儘管雙方因為開季戰力整合仍有落差，讓富邦勇士本場比賽最多取得高達26分領先優勢，但整場比賽氣氛依舊相當熱絡，球迷甚至不分主客支持兩隊球員，展現球隊苦心經營成果。

在今天帶領球隊成功在夢想家主場踢館後，富邦總教練許晉哲則表示，能夠看到如此多球迷進場觀賽，才是這場比賽最大的意義，「很開心有那麼球迷進場為我們和夢想家加油，其實我們兩隊一直在做的就是如何把球迷打回來。」

許晉哲直言，過去一段時間球迷總說SBL因為缺乏林志傑、田壘、曾文鼎等球星，所以缺乏進場的動力，「不過現在他們在CBA仍有機會獲得合約的情況下選擇回來了，富邦與夢想家願意提供優渥的條件讓他們效力，很開心球迷也真的進場，而我們就是努力打出球迷想看的比賽。」

雖然是代表客隊的富邦勇士出賽，但今天「野獸」林志傑卻是接受最多歡呼聲的球員，談到這樣的狀況時他也感謝球迷對他的熱情支持，「其實我也已經來彰化打好幾次（訓練營）了，所以沒有想太多今天是客場還是主場出賽，就是盡力拿出最好的表現。」