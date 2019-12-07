親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

合歡山貨車墜谷1命危1傷 6歲女童摔出搜尋中

星宇航空尾牙曝光！暴增至近千員工 網羨慕：顏值超高

運動筆記【焦點人物】NRC FAST 42 張睿森 – 衝破舒適圈，成為夢想的騎士【賽事】新春開跑！ 2020 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松
健行筆記看海的日子~鳶嘴山~尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. Jason Terry賽事精華- 湖人 vs. 拓荒者 (12月7日)

ABL／奪台灣內戰首勝 許晉哲：球迷進場大於勝負

2019-12-07 17:55聯合報 記者劉肇育／即時報導

ABL史上首場台灣內戰今天在彰化體育館登場，富邦勇士隊靠著團隊多點開花的攻勢以90：81輕取地主寶島夢想家隊，對於球隊拿下這意義非凡的一勝，富邦勇士總教練許晉哲表示，勝負並不是這場比賽的最大重點，而是兩隊如何把球迷帶回球場。

夢想家與富邦勇士今年在ABL主場賽事中皆開出票房紅盤，今天舉行的台灣內戰門票更是早早就一掃而空，儘管雙方因為開季戰力整合仍有落差，讓富邦勇士本場比賽最多取得高達26分領先優勢，但整場比賽氣氛依舊相當熱絡，球迷甚至不分主客支持兩隊球員，展現球隊苦心經營成果。

在今天帶領球隊成功在夢想家主場踢館後，富邦總教練許晉哲則表示，能夠看到如此多球迷進場觀賽，才是這場比賽最大的意義，「很開心有那麼球迷進場為我們和夢想家加油，其實我們兩隊一直在做的就是如何把球迷打回來。」

許晉哲直言，過去一段時間球迷總說SBL因為缺乏林志傑、田壘、曾文鼎等球星，所以缺乏進場的動力，「不過現在他們在CBA仍有機會獲得合約的情況下選擇回來了，富邦與夢想家願意提供優渥的條件讓他們效力，很開心球迷也真的進場，而我們就是努力打出球迷想看的比賽。」

雖然是代表客隊的富邦勇士出賽，但今天「野獸」林志傑卻是接受最多歡呼聲的球員，談到這樣的狀況時他也感謝球迷對他的熱情支持，「其實我也已經來彰化打好幾次（訓練營）了，所以沒有想太多今天是客場還是主場出賽，就是盡力拿出最好的表現。」

富邦勇士許晉哲林志傑

延伸閱讀

ABL／土洋戰力齊開砲 富邦勇士奪台灣內戰首...

ABL／台灣內戰林書緯復出 富邦奧斯丁首秀再...

籃球／富邦換帥奪總冠軍 勇士教頭許晉哲寫先例

前NBA球員再戰台籃 梅奧2戰飆13記三分助...

相關新聞

ABL／土洋戰力齊開砲 富邦勇士奪台灣內戰首勝

2019-12-07 17:04

籃球／富邦換帥奪總冠軍 勇士教頭許晉哲寫先例

2019-12-07 09:06

ABL／富邦勇士備戰客場之旅 全賽季直飛不轉機

2019-12-07 18:29

ABL／洋將不夠力、團隊缺連結 夢想家三連敗主帥扛責

2019-12-07 18:16

ABL／台灣內戰林書緯復出 富邦奧斯丁首秀再等等

2019-12-07 14:27

SBL／九太洋將賽森超快融入 繳全能數據還會「國罵」

2019-12-07 00:14

SBL／賽森首秀23分12籃板 九太科技退璞園

2019-12-06 19:31

SBL／王位空了 裕隆新賽季放話重返榮耀

2019-12-06 00:17

UBA／半個地主失常 高師大連3年輸首戰

2019-12-05 21:32

SBL／公關票比購票多？ 籃協回應：本在推廣與回饋

2019-12-05 19:24

SBL／裕隆補進雙國手 呂政儒：不用再擔心守林宜輝

2019-12-05 19:01

SBL／替換洋將又遇陳靖寰退休 九太開季大挑戰

2019-12-05 17:12

SBL／引進FIBA地板解決地貼 呂政儒：太棒了

2019-12-05 16:54

HBL乙級／培育不少職業好手 近400隊火熱開打

2019-12-05 00:21

UBA／限制外籍生？ 大專體總再討論

2019-12-05 00:11

UBA／大學教練看外援壓境 想走遠本土仍是關鍵

2019-12-05 00:02

轉戰中國如魚得水 林書豪CBA之路追求完美

2019-11-26 07:00
看更多

熱門文章

中職／悍將開3年約打動洪一中 明年4隊教頭全換

2019-12-06 20:04

中職／留不住洪一中桃猿領隊自責 悍將傳不止挖1人

2019-12-06 19:52

NBA／字母哥用連勝慶生 公鹿擊沉快艇收14連勝

2019-12-07 12:39

NBA／戴維斯飆39分相助 詹皇會安東尼輕鬆收勝

2019-12-07 14:25

NBA／柯瑞再動刀清除鋼針 明年2月重新估傷情

2019-12-07 08:18

中職／招攬洪一中 富邦悍將開出月薪超過38萬元

2019-12-07 12:43

NBA／指出對手球衣沒紮 保羅「助攻」雷霆獲罰球

2019-12-07 15:53

NBA／本季首位下台 尼克開除主帥費茲戴爾

2019-12-07 07:48

NBA／羅賓森致勝灌籃 勇士退公牛止4連敗

2019-12-07 12:10

中職／帶隊奪冠後被招攬 洪一中史上第一人

2019-12-07 09:06

NBA／快艇遭公鹿痛擊 瑞佛斯嘆送了安戴托昆波生日大禮

2019-12-07 14:56

NBA／準度產量僅次柯瑞全票MVP年 伯坦斯化身瘋狂射手

2019-12-07 12:40

NBA／約柯奇30分無用 綠衫軍碎金塊收三連勝

2019-12-07 11:44

NBA／大讚唐西奇 奈許：有望超越諾維茨基

2019-12-07 10:01

NBA／湖人客場11連勝 隊史近47年最長紀錄

2019-12-07 16:44

中職／教練團空缺怎補？蔡承儒：已有藍圖

2019-12-07 13:08

MLB／洋基總管高空垂降 竟看到球迷呼籲簽柯爾

2019-12-07 09:24

NBA／前球星皮爾斯難相處？比爾：事實非如此

2019-12-06 16:26

NBA／首輪籤將扭轉球隊命運 勇士下季更強大？

2019-12-07 10:03

籃球／富邦換帥奪總冠軍 勇士教頭許晉哲寫先例

2019-12-07 09:06

中職／高國輝驚訝悍將換帥 期待洪一中帶來改變

2019-12-07 16:02

NBA／尼克近年教頭一換再換 柯爾慶幸當初未赴大蘋果

2019-12-07 12:08

NBA／「太過放鬆」76人單場21失誤兵敗華盛頓

2019-12-07 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top