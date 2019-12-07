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ABL／土洋戰力齊開砲 富邦勇士奪台灣內戰首勝

2019-12-07 17:04聯合報 記者劉肇育／即時報導

台北富邦勇士隊在首度ABL台灣內戰中靠著土洋戰力聯手開砲擊敗夢想家隊。記者黃仲裕...
台北富邦勇士隊在首度ABL台灣內戰中靠著土洋戰力聯手開砲擊敗夢想家隊。記者黃仲裕／攝影
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東南亞職業聯賽首場台灣內戰今天在彰化體育館舉行，身為地主的夢想家隊雖然在首節還一度與台北富邦勇士隊拉鋸，不過接下來三節富邦勇士在土洋戰力聯手開砲下，將差距擴大到20分以上，終場就以90：81收下三連勝，夢想家則是吞下開季三連敗。

為了迎接台灣籃壇歷史性的一刻，夢想家今天賽前做足行銷噱頭，還找來「姐姐」謝金燕開唱，不過在賽前球員介紹中，主場球迷不僅給予夢想家球員熱情支持，作客的富邦勇士人氣球星「野獸」林志傑、「大房東」曾文鼎與洋將梅奧（O.J. Mayo），在進場時仍獲得不下於主場球星的歡呼聲，讓原本應該充滿敵對的氣氛頓時「溫馨」不少。

首節賽事，兩隊就展開激烈拉鋸戰，富邦勇士由林志傑三分球首開紀錄，不過夢想家基恩基恩（Marcus Keene）與楊敬敏也隨即還以顏色，其中前兩戰表現不佳的夢想家洋將李恩（Liam Mcmorrow）也挺身捍衛禁區，助一度落後的夢想家在首節打完與富邦勇士戰成24：24平手。

第二節夢想家洋將杰倫楊（Jerran Young）與基恩聯手開砲，幫助球隊一度取得六分領先，不過隨後剛拿下本周ABL最佳球員的富邦勇士梅奧外線加溫，加上布拉肆虐禁區，助隊拉出一波15：0的攻勢，雖然夢想家也靠著杰倫楊與張宗憲連得五分止血，但上半場打完富邦勇士仍是以48：39領先。

下半場富邦勇士在土洋戰力持續發揮下，將領先差距擴大到20分以上，反觀夢想家卻未能擺脫低迷手感，第四節初富邦勇士一度領先到26分，雖然夢想家隨後展開猛烈反撲，讓主場氣氛沸騰，但仍是為時已晚，終場富邦勇士就以9分差距收下三連勝。

寶島夢想家YOUNG上半場拿下十分。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
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寶島夢想家YOUNG上半場拿下十分。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
寶島夢想家YOUNG上半場拿下十分。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
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富邦勇士MAYO上半場拿下十分。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
富邦勇士MAYO上半場拿下十分。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
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富邦勇士MAYO上半場拿下十分。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
富邦勇士MAYO上半場拿下十分。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
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寶島夢想家YOUNG上半場拿下十分。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
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寶島夢想家YOUNG上半場拿下十分。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
寶島夢想家YOUNG上半場拿下十分。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
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富邦勇士MAYO上半場拿下十分。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
富邦勇士MAYO上半場拿下十分。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
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富邦勇士林志傑張宗憲

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