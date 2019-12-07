ABL／台灣內戰林書緯復出 富邦奧斯丁首秀再等等

富邦勇士林書緯（中）將在首度的ABL台灣內戰傷癒復出。記者劉肇育／攝影 分享 facebook ABL史上首場台灣內戰今天在彰化體育館舉行，由地主寶島夢想家對上台北富邦勇士，本場比賽門票在開賣後不久就遭球迷一掃而空，而今天賽前兩小時場外就已經擠滿準備進場的球迷與車潮，展現兩隊的高人氣。

今年東南亞職業聯賽我國首次有兩支球隊出賽，分別為去年例行賽拿下第一名的夢想家以及上賽季SBL冠軍富邦勇士，其中夢想家已是連續第三年在彰化紮根，今年才加入的富邦勇士則是選擇與台北市政府合作，主場落腳和平籃球館。

兩隊在今年季前都大力補強，夢想家找來楊敬敏、張宗憲雙國手助拳，不過開季前兩場都以些微差距惜敗，至於補進林志傑、曾文鼎的富邦勇士，前四場主場賽事則是拿下三勝一敗佳績。

雙方今天首度在彰化交手也是話題不少，其中富邦勇士林志傑與夢想家田壘的「俠獸對決」在暌違多時後，將再度於國內正式比賽中登場，而本場比賽夢想家「噴射機」張宗憲也將是首度對決前東家，至於前四場比賽皆因傷缺陣的富邦勇士後衛林書緯也將在今天復出，「林媽」吳信信也到場觀戰。

在洋將話題上，兩隊今年都找來極具得分爆發力的梅奧（O.J. Mayo）與基恩（Marcus Keene）助拳，兩人的飆分秀將會成為今天台灣內戰另一大焦點，至於富邦勇士本周雖然找來「勵志哥」奧斯丁（Isaiah Austin）進行測試，不過由於工作證尚未申請通過，本周將由列入觀察名單的布拉（Sim Bhullar）繼續捍衛禁區與飯碗。