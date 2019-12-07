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籃球／富邦換帥奪總冠軍 勇士教頭許晉哲寫先例

2019-12-07 09:06聯合報 記者毛琬婷／即時報導

許晉哲從原本璞園教頭到大陸CBA球隊執教後，回台轉戰富邦勇士於上季贏得SBL冠軍...
許晉哲從原本璞園教頭到大陸CBA球隊執教後，回台轉戰富邦勇士於上季贏得SBL冠軍，本季則隨隊進軍ABL。 報系資料照
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中華職棒昨晚傳出震撼彈，由洪一中接掌富邦悍將總教練，就是希望能夠藉由他率領桃猿隊奪下三連霸的經驗，助隊衝擊總冠軍，期望翻版同樣所屬富邦旗下的富邦勇士籃球隊案例；富邦勇士在2017年找來許晉哲，連兩年闖進總冠軍賽，並在今年以直落四橫掃台啤隊，奪下隊史首冠。

許晉哲在第9至12季率領璞園隊締造SBL第一次四連霸壯舉，也讓他與閻家驊並列SBL最多冠的教練，後來許晉哲前往中國大陸CBA執教，在2017-18年球季重返SBL，職掌富邦勇士兵符。

回鍋首季，富邦勇士以例行賽第五名作收，不過他們先以3：2擊敗達欣隊，再以4：0橫掃裕隆隊，許晉哲接掌球隊首年就率隊勇闖總冠軍賽，不過最終以2：4不敵璞園隊，屈居亞軍。

儘管回鍋首年錯失登頂機會，但許晉哲並不氣餒，在SBL第16季首度採用「雙洋將」的制度下，兩名外援米歇爾（Tony Mitchell）、賈西亞（Charles Garcia）表現出色，加上本土球員有效發揮，先以例行賽龍頭之姿晉級季後賽，接下來以4：2擊退裕隆，連兩年挺進總冠軍賽。

總冠軍賽富邦勇士再以4：0橫掃台啤，許晉哲也在執教球隊第二年就率領球隊成功登頂，而他執教生涯連同璞園時期，一共奪下五座冠軍，超越閻家驊成為聯賽最多冠的教練。

富邦勇士許晉哲SBL

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