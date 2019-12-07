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SBL／九太洋將賽森超快融入 繳全能數據還會「國罵」

2019-12-07 00:14聯合報 記者劉肇育／綜合報導

ＳＢＬ首場熱身賽，九太于煥亞（前）攻下十三分。 記者季相儒／攝影
ＳＢＬ首場熱身賽，九太于煥亞（前）攻下十三分。 記者季相儒／攝影
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第十七季ＳＢＬ超級籃球聯賽昨天在板橋體育館舉行首場熱身賽，由重返ＳＢＬ的九太科技出戰璞園，兩隊都以單洋將應戰，九太洋將賽森繳出廿三分、十二籃板、四助攻的全能數據，技壓僅得兩分的璞園愛德，幫助九太以七十九比六十五取勝。

九太今年接手金酒重返ＳＢＬ，球隊陣容不斷年輕化，陳靖寰開季前選擇退休，張容軒也因博士班課程而半退休，球隊由于煥亞、李愷諺等中生代球員當家作主。

首場熱身賽，于煥亞與賽森、今年夏天從達欣轉戰的張家榮聯手出擊，合力拿下五十四分，幫助九太幾乎整場比賽都保持領先，璞園外線手感盡失，三分球出手十六次僅命中一球，「瘋狂射手」愛德僅靠罰球拿兩分。

九太教練劉嘉發強調，今年球隊的目標就是拚命打球，讓球迷願意進場，對於賽森首戰表現則說：「我們今年會選他就是因為控球戰力太嫩，而他今天在組織進攻上很完善，另一個外援預計明天會到，希望能趕上周日比賽。」

九太洋將賽森熱身賽首戰貢獻23分12籃板4助攻。 記者季相儒／攝影
九太洋將賽森熱身賽首戰貢獻23分12籃板4助攻。 記者季相儒／攝影
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在美國街頭籃球界頗負盛名的賽森，來台首場比賽遭對手嚴加看管，他已相當習慣，也很適應台灣生活，不僅愛上台灣小吃雞排，還與隊友學了幾句「國罵」，甚至在昨天派上用場。

愛德進攻熄火，讓教練麥班達直言，這樣的表現很難贏球，不過愛德則輕鬆地表示，「友誼賽」本來就是用來尋找問題和調整狀態，「我相信開季時，自己會繼續在這邊打球。」

小吃灣生

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