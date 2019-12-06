SBL／賽森首秀23分12籃板 九太科技退璞園

第17季SBL首場熱身賽今天在板橋體育館舉行，由重返SBL的九太科技出戰璞園，九太在今年洋將選秀狀元賽森（Franklin Session）繳出23分12籃板4助攻3抄截全能數據領軍下，以79：65擊敗璞園。

九太在今年接手金酒重返SBL並且將陣容持續年輕化，不僅在選秀會上選進台藝大陳懷安，首屆洋將選秀會上也挑進美國街球傳奇賽森，雖然在開季前原定的大洋將、伊朗世界盃國手葛拉米坡（Aaron Geramipoor）遭到撤換，讓他們今天只能以單洋將應戰，但仍打出亮眼表現。

九太今天面對同樣以單洋將出擊的璞園，首節就取得六分領先，不僅賽森表現亮眼，今年從達欣轉戰九太的張家榮同樣火力全開，拿下全隊次高的18分，而球隊一哥于煥亞則是投進三顆三分球拿下13分。

至於璞園在戴維斯缺陣的情況下，以愛德（Seskus Edvinas）單洋將應戰，不過他今天僅靠著罰球拿下兩分，而璞園全隊三分球16投僅1中，最終就以14分差距吞下敗仗。