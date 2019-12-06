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SBL／賽森首秀23分12籃板 九太科技退璞園

2019-12-06 19:31聯合報 記者劉肇育／即時報導

第17季SBL首場熱身賽今天在板橋體育館舉行，由重返SBL的九太科技出戰璞園，九太在今年洋將選秀狀元賽森（Franklin Session）繳出23分12籃板4助攻3抄截全能數據領軍下，以79：65擊敗璞園。

九太在今年接手金酒重返SBL並且將陣容持續年輕化，不僅在選秀會上選進台藝大陳懷安，首屆洋將選秀會上也挑進美國街球傳奇賽森，雖然在開季前原定的大洋將、伊朗世界盃國手葛拉米坡（Aaron Geramipoor）遭到撤換，讓他們今天只能以單洋將應戰，但仍打出亮眼表現。

九太今天面對同樣以單洋將出擊的璞園，首節就取得六分領先，不僅賽森表現亮眼，今年從達欣轉戰九太的張家榮同樣火力全開，拿下全隊次高的18分，而球隊一哥于煥亞則是投進三顆三分球拿下13分。

至於璞園在戴維斯缺陣的情況下，以愛德（Seskus Edvinas）單洋將應戰，不過他今天僅靠著罰球拿下兩分，而璞園全隊三分球16投僅1中，最終就以14分差距吞下敗仗。

九太教練劉嘉發表示，球隊今年的目標就是拚命打球讓球迷進場，談到首場比賽洋將賽森的表現，他則說：「我們今年選秀會選他就是因為我們控球戰力太嫩了，而他今天在組織進攻上很完善，至於我們另外一個外援（布魯克斯Julius Brooks）預計明天就會到，希望能夠趕上周日的比賽。」

九太洋將賽森熱身賽首戰貢獻23分12籃板4助攻。記者季相儒／攝影
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璞園選秀SBL

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